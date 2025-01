Oven

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča!

Bik

Ugotovili boste, da se neka zadeva končno razvija v pravo smer. Prav kmalu boste dočakali tudi spodbudo s strani prijateljev in družine. S tem pa boste dobili še dodatno energijo za trud. Prišel bo čas poln priložnosti in ustvarjalnih začetkov. Posvetite se zadanim ciljem in ne obupajte.

Dvojčka

Hitro se boste prilagodili drugim, veliko boljše kot pa se bodo ostali vam. Danes boste polni razumevanja in topline. Sprejemali boste vse okoli sebe in pripravljeni boste pomagati. Ničesar tudi ne boste zahtevali, saj bo vaše bogastvo danes v dajanju in ne v jemanju. Zelo pohvalno, počutili se boste več kot odlično.

Rak

Občutili boste neko novo energijo in znali jo boste toplo predajati tudi naprej. Vaše počutje bo izjemno dobro. Spoznali boste, da ste pravzaprav živeli preveč tradicionalno. Neki načrti se ne bodo uresničili tako hitro, kot si boste želeli. Vsaka stvar potrebuje čas in vzemite to kot dobro lekcijo.

Lev

V družbi domačih se boste počutili tako prijetno, da škodoželjnih ljudi okoli sebe sploh ne boste opazili. Končno boste verjeli vase in to bo za vas velika sprememba, ki jo bodo opazili tudi drugi. Na finančnem področju pa ne boste preveč uspešni, saj vas bo nek nakup preveč stal. Premislite, kako boste rešili nastalo situacijo.

Devica

Na poslovnem področju si boste lahko kar malce oddahnili, saj vam bo dan prinesel dobre novice in kar velik uspeh. Vstopili boste v obdobje, ko boste samo pridobivali. Nagrajeni boste bili v obliki slave, denarja in uspeha. Bodite pripravljeni sprejeti več, kot pa ste sploh kdaj pričakovali.

Tehtnica

Počutje bo boljše. Nov delovni dan bo primeren za nove začetke in vi boste danes pokazali vso navdušenost nad novim projektom. Pripravljeni boste na nove podvige. Dan boste začeli zagnano, vztrajno in osredotočeno. Zvečer pa si le privoščite manjši zaslužen oddih. Zadihajte, malenkost upočasnite svoj tempo.

Škorpijon

Znova boste nadaljevali s pridnostjo pri zadanih obveznostih. Vse stvari bodo morale biti na svojem mestu. Ne pretiravajte. Prav je, da ste natančni, toda vse ima svoje meje. Včasih je prav, da opravimo obveznosti površno, saj jih tako lahko oddamo v načrtovanem roku. Premislite, kaj se vam bolj izplača.

Strelec

Danes boste izredno skrbni, odlikovalo vas bo sočutje. Po drugi strani pa vam bosta grozili preobčutljivost in muhavost, ki bi lahko v vas vzbudili kup negativnih čustev. Brzdajte se in svojo pozornost namenite pozitivnim platem življenja. Dobro bi bilo, da bi se malo spočili.

Kozorog

Danes boste polni navdiha, kar boste lahko izkoristili tako na zasebnem kot tudi na službenem področju. Upoštevajte pa tudi intuicijo. Sočutni boste do drugih ljudi, kar bo pripomoglo k boljšemu medsebojnemu razumevanju. Stres in nemir se bosta lahko pojavila v drugi polovici dneva, zato bodite takrat bolj previdni!

Vodnar

Danes boste občutili veliko mero zanosa in optimizma. To bo nedvomno čas napredka, zato ga dobro izkoristite. Če boste danes organizirali neko prireditev ali zabavo, se boste odlično odrezali, poleg tega pa bo vse potekalo po načrtih. Ne bodite pa preveč ukazovalni.

Ribi

Resno boste razmišljali o selitvi, domačih razmer imate namreč že čez glavo. Pred odhodom pa se prepričajte, da so finančni pogoji za to primerni, saj boste v nasprotnem primeru ravno tako od nekoga odvisni. Čakajo pa vas še dodatne obveznosti, s katerimi še nimate izkušenj. Ne skrbite, vsega se boste naučili.