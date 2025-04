Oven

V vseh odnosih boste občutili naklonjenost, nežnost in prisrčnost. S prijatelji se ne zapletajte v izzivalne pogovore, saj veste, kako užaljeni so lahko, če se le malo ponorčujete iz njih. Vaše finančno stanje je stabilno, toda vseeno ne zapravljajte po nepotrebnem. Zdravje: ne zatekajte se k hrani po tolažbo.

Bik

Danes bodo vaše zahteve na vseh področjih nadvse visoke. Vprašanje pa je, če vam bodo vaši najbližji pripravljeni ustreči. Finance: računate na igre na srečo, a večjih zadetkov ne pričakujte. Zdravje je na vaši strani. Glejte le, da ga ohranjate na tej ravni in ga nikar ne zanemarite.

Dvojčka

Pri delu vas ne bremeni hitrost, temveč strah, da ne boste zmogli vsega opraviti. Zato bi bilo dobro, da se natančneje organizirate. Ne smete izgubiti rdeče niti. Zdravje: če ste pozorni na svoje psihično stanje, boste ugotovili, da je čas za počitek. V nasprotnem primeru boste padli iz ravnovesja.

Rak

V delovnem okolju vas čaka kup opravkov, a se jim boste skušali izogniti. Četudi vam bo uspelo, vedite, da si bo to nekdo skrbno zabeležil. Na zasebnem področju vas danes čaka precej burno dogajanje, saj vam prepir z bližnjimi ne bo ušel. Skušajte brzdati svojo jezo, saj z njo ne boste ničesar dosegli.

Lev

Samski boste danes nadvse privlačni. S svojo očarljivostjo boste lahko dobili vse, tudi pozornost neke osebe, ki vam je že dalj časa simpatična. Vezani se nocoj držite partnerja in družine. Le oni vas ne želijo videti na tleh samo zato, da bi se sami počutili bolje. Znebite se občutka, da ste odgovorni za srečo drugih.

Devica

Pazite, da ne boste koga zbodli, zato se ne obnašajte preveč pokroviteljsko, ker je to popolnoma nepotrebno. Ta oseba lahko poskrbi sama zase bolje, kot si mislite. Finančno stanje: nova materialna dobrina vam bo precej olajšala denarnico. Zdravje: na duhovni ravni boste začutili olajšanje.

Tehtnica

Pred vami je odločujoče obdobje, polno pestrosti, kar bo vidno že danes. Če ste razdvojeni ali ste pred kratkim končali razmerje, obstaja možnost, da ga boste ponovno obnovili. Razmislite o tem, česa si želite in kaj čutite. Samski ste morda razdvojeni med dvema osebama. Spoznajte obe in izberite modro!

Škorpijon

Na delovnem mestu boste nekoga izzvali na boj, a vas ta ne bo jemal resno. Bolje bi bilo, da svojega mnenja ne poveste na tako agresiven način, ampak osebi razumsko in mirno razložite vaš pogled na celotno situacijo. V tem primeru se bo tudi ona tako odzvala. Bodite potrpežljivi.

Strelec

Pri delu še naprej nabirate znanje, ki ga potrebujete za vzpon na poklicni lestvici. S tem boste omilili svojo finančno stisko, ki bo kmalu postala preteklost. Če je potrebno, se pogovorite z nadrejenimi, saj vam ravno oni lahko najbolje svetujejo. Danes lahko pričakujete zanimiv večer.

Kozorog

Na poslovnem in finančnem področju boste precej aktivni. Še veliko boste morali narediti, če želite, da se bančno stanje spremeni na bolje. Predvsem pa bodite potrpežljivi in ne razmetavajte z denarjem tam, kjer ni potrebno. Vaše počutje do danes odlično, zato se bo družabni večer zavlekel pozno v noč.

Vodnar

V službi se vam bo marsikaj podilo po glavi. Zastavili ste nek zahteven projekt, toda niste prepričani, da lahko uspe. Poskusiti ni greh, vendar boste poraz težko preživeli. Najraje sploh ne bi začenjali. Ne bodite negativni in voda bo stekla na vaš mlin. V drugi polovici dneva se lahko pojavi nemir.

Ribi

Na delovnem mestu boste gledali v goro neopravljenega dela in priprave se bodo začele takoj. Ne bo časa za pretegovanje in premor. Čim prej se lotite dela. Finance se bodo sčasoma okrepile, če ste se le lotili nekega varčevanja. Zdravstveno stanje: prisotna bo živčnost, zato globoko dihajte.