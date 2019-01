Vrhunski drsalci z akrobacijami, ki jemljejo dih

Oglasno sporočilo

Pustolovski trenutki iz Disneyjevih zgodb Ledeno kraljestvo, Mala morska deklica, Zlatolaska in Lepotica in zver bodo dopolnjeni s komičnimi Disneyjevimi liki, ki bodo Mikiju Miški in njegovi druščini predstavljali svoje edinstvene talente. Vsaka plat predstave Dotakni se zvezd je razkošna in pretirana, s tem pa gledalce vabi, naj spremljajo svoje najljubše like na pustolovščinah. Gaston, ki vodi množico vaščanov s pravimi baklami, da bi našli in "ubili zver", Elzina obleka, ki se pred vašimi očmi spremeni, ob zamahu njene roke se pojavi ledeni grad, Zlatolaskini dolgi kodri, ki se vijejo v vetru, in Arielino pisano življenje pod morjem, vse to je zasnovano tako, da animiranim klasikam vdihne bujno življenje in pristnost.

Vrhunski drsalci Feld Entertainment bodo znova dokazali svoj nesporni talent z akrobatsko zračno točko na španski mreži med Malo morsko deklico. "Gledalci bodo očarani, ko se bo Ariela dvignila in nato hitro vrtela nad ledom," pravi režiserka Patty Vincent. "Hoteli smo ujeti trenutke in posebnosti, ki najbolj določajo te priljubljene like, to pa smo izpeljali s pomočjo osupljivih akrobatskih nastopov. Zato je predstava Dotakni se zvezd posebna. Izbrali smo ikonske prizore, nato pa jih skrbno predelali v nastope, ki zares jemljejo dih." Ko Ariela pride iz Uršulinega kotla, se iz morske deklice spremeni v človeka in deset metrov nad ledom razkazuje svoje nove noge. Med odlomkom Zlatolaske je med tramovi dvorane prepletenih 600 metrov svile, ki predstavlja Zlatolaskine čarobne zlate kodre. Od tramov se spušča vse do ledu in služi kot pripomoček za napeto zračno točko, ko Zlatolaska in Flynn pobegneta iz stolpa, poletita več kot sedem metrov visoko in izvajata drzne akrobacije. "Nastopajoči zagnano trenirajo, da okrepijo trup, ker drsalci med drsanjem uporabljajo druge mišice," pravi Vincentova. "Na ledu se to odlično obnese, ker nimajo časa za tek, samo drsajo, potem so dvignjeni v zrak in začnejo izvajati čudovite akrobacije."

Koreografinja Cindy Stuart je hotela ustvariti razburljivo upodobitev, ki počasti izvirne filme. Sama pravi: "Koreografija je vesela in zabavna. Izraža splošni ton predstave, prilagojen vsakemu filmskemu prizorišču, od tega, kako Elza elegantno pričara ledeni grad, do bujnega in živahnega življenja pod morsko gladino in ostre moškosti nadarjenih gostov Crkljivega račka." Za poustvaritev in oživitev prizora so pomemben dejavnik tudi kostumi. Vsak segment predstave ima edinstvene značilnosti, ki izražajo značaj, lokacijo ali časovno obdobje. Kostumografinja Cynthia Nordstrom je mojstrsko izdelala kostume, ki odražajo vse od ledenega podnebja kraljestva Arendelle in Olafovih toplih vizij poletja do Gastonove podeželske lovske koče in neonskih barv 80. let pod morjem z Arielo in njenimi prijatelji. V točki "Be Our Guest" iz Lepotice in zveri bodo teatralni elementi kostumov sijajnih prtičkov in pribora osupnili občinstvo. Kostumografinja Cynthia Nordstrom je začarane grajske služabnike oživila z izborom tekstila, ki se razpre, ko nastopajoči dvignejo roke, in na kostume dodala dele, ki jih razširijo. O bohotnih krojih sama pravi: "To je za Belle pomemben trenutek in kostumi morajo to izražati."

Scenske elemente in še marsikaj, vključno s čudovitim lestencem, ki se osvetli, ko se med točko "Be Our Guest" spusti izpod stropa, je ustvaril scenograf Walt Spangler. Spangler je zasnoval več elementov, ki stojijo na ledu, tako ustvarijo tridimenzionalno prizorišče in likom omogočajo, da plezajo nanje ali drsajo pod njimi. "Ne le, da morajo biti kulise na samem ledu, ustvariti smo morali ozadje za vsako od zgodb," pravi Spangler. "To smo dosegli z nabrano zaveso, ki zakriva ozadje in se po delih dviga, blago se guba od tal navzgor." Dinamično premikanje zavese predstavi na ledu doda odrski pridih. Za posamezne like se lahko odpre ali zapre na vsaki strani, ne da bi pokvarila prizor v celoti. Poleg tega podaljša belino ledu in je platno za svetlobne učinke, kar je ključno, da se gledalec lahko zares potopi vsako zgodbo. To je zlasti očitno, ko Zlatolasko v domačem kraljestvu toplo sprejmejo nazaj z razkošno točko z zastavami in spuščanjem lampijonov. Svetloba lampijonov odseva od ledu in od zavese, ki služi kot ozadje za ta prizor. Kombinacija zavese in svetlobnih učinkov prizoru da globino, saj zavesa navidezno poveča število lampijonov in ustvarja vtis, da svetijo v daljavi nočnega neba.

Osvetljava igra ključno vlogo, da predstava deluje kot "resničnostni izbor talentov". Poleg tega, da je skrbno izbral barve, ki vsako od štirih zgodb slikajo na led in zaveso, je mojster osvetlitve Sam Doty določil tudi svetlobne vzorce, ki občinstvo podžigajo med vmesnimi nastopi talentov. "Barve vas potegnejo v različne svetove princes, toda njihova razmestitev pritegne pozornost gledalca, ko liki izvajajo svoje točke," pravi Doty. "Na primer ob predstavitvi Tritonovih hčerk luči osvetlijo vsako posebej. Vaše oči sledijo reflektorjem." Predstava Dotakni se zvezd se konča z živahno točko svetlečih paličic, ko se Disneyjeve zvezde še enkrat pojavijo za živahno slovo. Elza, Ana, Ariela, Belle in Zlatolaska znova pridejo na led s svojimi karizmatičnimi Disneyjevimi prijatelji, da se poslovijo od gledalcev.

Z izjemnimi talenti in očarljivo pripovedjo natrpani Disney na ledu bo gledalce zagotovo navdihnil, naj se "dotaknejo zvezd" – od 25. do 27. januarja 2019 – v Areni Stožice!

