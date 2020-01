Prihaja maratonska filmska poslastica

Odlični rezultati in iz leta v leto vsa večja gledanost programov CineStar TV potrjujejo zanimanje in nepotešljivo lakoto po filmskih programih z izbrano vsebino.

Da bi vsem gledalcem ponudili še več želenih filmskih vsebin in še bolj zadovoljili ljubitelje filmov, se je skupina filmskih programov CineStar TV Channels odločila za nov program CineStar TV 2 HD.

Še več filmov, še večja doživetja

CineStar TV 2 HD je filmski program za vse generacije, namenjen filmskemu občinstvu z izbranim okusom ter prilagojen družinskemu vzdušju. Tukaj bo mogoče najti najboljše filmske vsebine na enem mestu, saj bo CineStar TV 2 HD predvajal zgolj izbrane filmske uspešnice, nominirane in nagrajene filme, večne klasike ter izbrane nadaljevanke in komične nanizanke.

"CineStar TV 2 HD smo ustanovili, ker skrbno spremljamo želje svojih gledalcev kot tudi potrebe na trgu. Opazili smo, da je veliko filmskih programov z različnimi vsebinami, noben od njih pa ne zajema zgolj najboljših filmskih vsebin. Ravno zato smo ustanovili CineStar TV 2 HD, da bi lahko gledalci preklopili na en program in imeli na voljo vse zaželene vsebine – na enem mestu," je povedal Tomislav Vinceković, direktor Duplicato Media, d. o. o.

Filmi, filmi in samo filmi!

Da bi zadovoljili vse generacije, ne bo manjkalo vsebin za vso družino in zagotovo tudi ne za najmlajše gledalce.

Za najbolj predane filmofile so pripravljene tudi ekskluzivne reportaže s snemanj iz najslavnejših hollywoodskih studiev, intervjuji z vrhunskimi igralskimi zvezdniki in režiserji ter množica kratkih posnetkov iz zakulisja.

"V prvem mesecu predvajanja novega filmskega programa CineStar TV 2 HD lahko gledalci pričakujejo veliko novih naslovov in kultnih filmov, za vsakogar nekaj. Tako se bodo na programu znašli oskarjevci, kot je humorna drama I, Tonya (Jaz, Tonya) z Margot Robbie v glavni vlogi, Spielbergov The Post (Zamolčani dokumenti) s fantastičnima Meryl Streep in Tomom Hanksom ter Silver Linings Playbook (Za dežjem posije sonce) z Jennifer Lawrence in Bradleyjem Cooperjem. Gledalci bodo imeli prav tako priložnost videti filmske uspešnice, kot je adrenalinska akcija Need For Speed (Need For Speed: Želja po hitrosti), ter najprivlačnejše izbrane naslove, kot so Killing Them Softly (Ubij jih nežno) z Brad Pittom ter Legend (Legenda) s Tom Hardyjem," obljublja Denis Borić, programski urednik CineStar TV Channels.

Potopite se v glamurozni svet Hollywooda ob še boljši izkušnji gledanja televizije, saj se bo program CineStar TV 2 predvajal v visoki HD-ločljivosti s formatom zvoka 5.1 audio surround.

CineStar TV, ki že več kot deset let oddaja vrhunske filmske uspešnice, bo s prihodom novega programa postal CineStar TV 1. Poleg vseh novosti na novem programu CineStar TV 2 je pripravljen tudi raznolik in pester spored na programu CineStar TV 1, najbolj gledanem programu iz leta v leto.

Torej, kaj še čakate? Pripravite pokovko, se udobno namestite v naslonjače in se pripravite za celodnevno uživanje pred malimi zasloni. Program CineStar TV 2 HD se bo kot sedmi program skupine CineStar TV Channels začel predvajati 3. februarja, dostopnost pri ponudnikih pa lahko preverite na CineStar TV Channels pod rubriko PONUDNIKI.