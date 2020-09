Kdo bo koga?

Oglasno sporočilo

Jeseni bo v kinematografih odmeval smeh, saj na velika platna prihaja komedija, ki bo dedka in vnuka postavila vsakega na svoj breg, med njima pa se bo bila prava pravcata vojna. In to za otroško sobo. V glavni vlogi dedka bo v zabavni družinski komediji z naslovom Vojna z dedkom zaigral igralec Robert De Niro, njegovega vnuka pa bo upodobil Oakes Fegley.