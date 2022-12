Izganjalci duhov bodo dobili novo nadaljevanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po uspehu filma Izganjalci duhov: Zapuščina iz leta 2021, ki ga je režiral Jason Reitman, bo novo nadaljevanje, ki za zdaj še nima naslova, režiral Gil Kenan. Reitman bo pri filmu sodeloval kot producent, je poročala filmska revija Hollywood Reporter.

Film Izganjalci duhov: Zapuščina je bil zgodba o materi samohranilki (Carrie Coon), ki pride z otrokoma (Finn Wolfhard in Mckenna Grace) v mestece, kjer se začnejo dogajati nenavadne stvari. V novem nadaljevanju naj bi sodelovala ista igralska ekipa.

Paul Rudd in Carrie Coon v filmu Izganjalci duhov: Zapuščina iz leta 2021. Foto: Profimedia

Ivan Reitman, ki je režiral legendarni komediji Izganjalci duhov iz let 1984 in 1989 z Danom Aykroydom, Billom Murrayjem in Haroldom Ramisom, je umrl februarja lani v 76. letu starosti. Pri nadaljevanju Izganjalci duhov: Zapuščina, ki ga je režiral njegov sin Jason Reitman, je sodeloval kot producent.

Preberite še: