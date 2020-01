V Švici se bo zbrala smetana, med katero bosta tudi dva Slovenca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naj Mekinc in Urška Pribošič pred prestižno tekmo LAAX Open

Deskarje prostega sloga v prihodnjem tednu v švicarskem Laaxu čaka prestižna tekma v snežnem parku, ki deskarjem pomeni to, kar Planica pomeni skakalcem, Kitzbuhel pa smučarjem. Slovenske barve bosta branila Naj Mekinc in Urška Pribošič, najbolj izkušena v slovenski reprezentanci deskarjev prostega sloga, medtem ko bo Tit Štante zaradi zloma podlahtnice tekmo moral izpustiti. Mladi up slovenskega deskanja prostega sloga, komaj 15-letni Ožbe Kuhar, odhaja na Mladinske olimpijske igre v Lozano, kjer bo edini predstavnik deskarjev na snegu.