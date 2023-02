Nova priložnost za Ilko Štuhec

Danes bi moral biti sicer v Crans Montani na sporedu superveleslalom, a so se prireditelji odločili, da bodo raje skušali izpeljati smuk. V soboto so zaradi megle najprej začetek večkrat prestavili in tekmo nato po dveh urah odpovedali. Obenem je bila proga zaradi odjuge zmehčana.

The clouds seem to give us a break, the degrees decreased and the snow is compact 👌🏻

What are we missing? Racing!

Starting time in @cransmontana 🇨🇭 11.00 ‼️#fisalpine pic.twitter.com/BFqwcjJbyO