Slind najhitrejša na tretji tekmi novoletne turneje

Norvežanka Astrid Oeyre Slind je zmagovalka tretje tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačic za svetovni pokal v italijanskem Dobbiacu. Slind je na današnji 20-km preizkušnji prosto za 3,3 sekunde ugnala rojakinjo Therese Johaug. Slovenki Anja Mandeljc in Eva Urevc sta končali na 40. in 48. mestu.

Po dnevu premora se v Dolomitih nadaljuje tekaška novoletna turneja. V ženskem delu jo je najbolje z dvema zmagama začela branilka lanske skupne zmage in vodilna v svetovnem pokalu, Američanka Jessie Diggins in si tako pred današnjo tekmo pred najbližjo zasledovalko, Finko Kerttu Niskanen, priborila 38 sekund naskoka.

Danes je dolgo kazalo, da bo povratnica v svetovnem pokalu, 36-letna Johaug, na 20-km progi, ki je tako tekače kot tekačice od tekaškega stadiona v Dobbiacu popeljala do vznožja gorovja Tre Cime in nazaj, vpisala 85. zmago v karieri, vodila je praktično na vseh vmesnih časih. A na koncu jo je presenetila rojakinja in vrstnica Slind, ki je bila za drugo letošnjo zmago, prav tako komaj drugo v karieri, hitrejša le za dobre tri sekunde. Na tretjem mestu je z zaostankom 20,3 sekunde končala Niskanen. Četrto mesto sta si razdelili Nemka Victoria Carl in prav tako nekoliko presenetljivo Kanadčanka Katherine Stewart-Jones, obe sta zaostali za 27,8 sekunde.

Diggins je z zaostankom 36,3 sekunde zasedla šesto mesto. Američanka je tako izgubila nekaj prednosti v seštevku turneje, a še naprej ohranja rumeno majico vodilne v lovu na svoje tretje slavje na Touru. Pred Niskanen ima zdaj 22 sekund prednosti, 32 sekund zaostaja Slind, Johaug pa 41. Je pa zato Johaug povečala prednost v boju za vijolično majico najboljše na vzponih. Točke so danes delili na polovici tekme pri 10,6 km, kjer je Norvežanka pobrala maksimalnih 30 točk. Tekači in tekačice se letos na turneji sicer prvič potegujejo za vijolično majico.

Pri prvem vmesnem času na 2,1 km pa so se delile tudi točke za sprintersko lestvico, kjer je bila najhitrejša Carl. Osmi čas in tri točke si je priborila tudi Finka Jasmi Joensuu, ki je s tem še zadržala srebrno majico najboljše v tem seštevku, a ima zdaj le še točko prednosti pred Diggins.

Slovenki Mandeljc in Urevc sta v razvrstitvi 57 tekmovalk ostali izven najboljše trideseterice, ki prinaša točke svetovnega pokala. Mandeljc, ki je imela startno številko 1 in je odprla tekmo, je zaostala 3:00,9 minute in pristala na 40. mestu. Urevc je zaostala še 45 sekund več in je bila 48. V skupnem seštevku turneje je Mandeljc na 45. mestu z zaostankom 7:59 minute. Zaostanek Urevc znaša 9:56 minute za trenutno 52. mesto.

Izidi, 20 km, prosto: - ženske:



1. Astrid Oeyre Slind (Nor) 48:54,9

2. Therese Johaug (Nor) + 3,3

3. Kerttu Niskanen (Fin) 20,3

4. Katherine Stewart-Jones (Kan) 27,8

Victoria Carl (Nem) 27,8

6. Jessie Diggins (ZDA) 36,3

...

40. Anja Mandeljc (Slo) 3:00,9

48. Eva Urevc (Slo) 3:45,0



- novoletna turneja, vrstni red (3/7):



1. Jessie Diggins (ZDA) 1:33:49

2. Kerttu Niskanen (Fin) + 0:22

3. Astrid Oeyre Slind (Nor) 0:32

4. Therese Johaug (Nor) 0:41

5. Heidi Weng (Nor) 1:17

6. Moa Ilar (Šve) 2:09

...

45. Anja Mandeljc (Slo) 7:59

52. Eva Urevc (Slo) 9:56



- vrstni red v svetovnem pokalu (11/31):



1. Jessie Diggins (ZDA) 793

2. Victoria Carl (Nem) 620

3. Therese Johaug (Nor) 604

4. Jonna Sundling (Šve) 553

5. Astrid Oeyre Slind (Nor) 512

6. Heidi Weng (Nor) 467

...

67. Eva Urevc (Slo) 54

96. Anja Mandeljc (Slo) 18

V sredo na novega leta dan bo na vrsti še zadnja tekma v Dobbiacu, 15-km zasledovalna preizkušnja v klasičnem slogu, preden se bo turneja za konec preselila v dolino Fiemme.