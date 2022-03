Po osmih letih si je premislil: vrača se smučarski veteran

Japonski veteran Akira Sasaki, specialist za slalom, ki je zadnjo tekmo svetovnega pokala odpeljal prav v Sloveniji – na Vitrancu je leta 2014 osvojil 22. mesto v slalomu –, je prek družbenih omrežij napovedal vrnitev v karavano alpskega smučanja.

Njegov cilj je nastopiti na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, kjer se želi potegovati za medalje. Če bi mu preboj uspel, bi bil zagotovo najstarejši ali pa vsaj eden najstarejših na olimpijskem prizorišču. Leta 2026 bo namreč star že 44 let. To bi bile njegove pete olimpijske igre.

Sasaki je eden najuspešnejših japonskih smučarjev vseh časov. Na tekmah svetovnega pokala je bil trikrat drugi (v Wengnu je do srebra prismučal s startno številko 65, drugi je bil tudi v Schladmingu in Šigakognu), dvakrat četrti (v Kranjski Gori leta 2004 in Beaver Creeku leta 2005) ter dvakrat peti (Sestriere v letih 2004 in 2005). Trikrat je bil tudi državni prvak v slalomu.