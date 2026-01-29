Ana Bucik Jogan

- rojena: 21. julija 1993

- prebivališče: Nova Gorica

- višina: 180 cm

- klub: SK Gorica

- trener: Aleš Valenti

- discipline na ZOI: slalom, veleslalom, ekipna kombinacija

* Največji uspehi:

- OI:

11. mesto, Peking 2022, slalom

11. mesto, Peking 2022, veleslalom

11. mesto, Pyeongchang 2018, alpska kombinacija

- SP:

7. mesto, St. Moritz 2017, slalom

- svetovni pokal:

3. mesto, Lenzerheide 2018, alpska kombinacija

4. mesto, Courchevel/Meribel 2022, slalom

5. mesto, Zagreb 2023, slalom

5. mesto, Kranjska Gora 2022, slalom

- izida sezone v svetovnem pokalu: 15. mesto, slalom, Flachau 2026, 15. mesto, slalom, Courchevel 2025

Prisotnost na Instagramu: @anabucikjogan

Športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: "Tekma v Mariboru leta 2017, ko sem prvič prevzela vodstvo pred domačimi navijači."

Zadnja knjiga ali film: film Sweetwater

Hobiji: Tenis, surfanje, kajtanje

Moto ali navdihujoč citat: Če je volja, je vse (klubski citat).

Naj glasbeni komad oz. zvrst glasbe: italijanski pop

Naj hrana in pijača: Pica



Vir: STA