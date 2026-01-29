Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Četrtek,
29. 1. 2026,
9.04

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Ana Bucik Jogan Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Četrtek, 29. 1. 2026, 9.04

10 minut

Ana Bucik Jogan

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ana Bucik Jogan | Foto Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA

- rojena: 21. julija 1993
- prebivališče: Nova Gorica
- višina: 180 cm
- klub: SK Gorica
- trener: Aleš Valenti

- discipline na ZOI: slalom, veleslalom, ekipna kombinacija

* Največji uspehi:

- OI:
11. mesto, Peking 2022, slalom
11. mesto, Peking 2022, veleslalom
11. mesto, Pyeongchang 2018, alpska kombinacija

- SP:
7. mesto, St. Moritz 2017, slalom

- svetovni pokal:
3. mesto, Lenzerheide 2018, alpska kombinacija
4. mesto, Courchevel/Meribel 2022, slalom
5. mesto, Zagreb 2023, slalom
5. mesto, Kranjska Gora 2022, slalom
- izida sezone v svetovnem pokalu: 15. mesto, slalom, Flachau 2026, 15. mesto, slalom, Courchevel 2025

Prisotnost na Instagramu: @anabucikjogan
Športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: "Tekma v Mariboru leta 2017, ko sem prvič prevzela vodstvo pred domačimi navijači."
Zadnja knjiga ali film: film Sweetwater
Hobiji: Tenis, surfanje, kajtanje
Moto ali navdihujoč citat: Če je volja, je vse (klubski citat).
Naj glasbeni komad oz. zvrst glasbe: italijanski pop
Naj hrana in pijača: Pica

Vir: STA

Ana Bucik Jogan Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.