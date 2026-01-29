Četrtek, 29. 1. 2026, 9.04
Ana Bucik Jogan
- rojena: 21. julija 1993
- prebivališče: Nova Gorica
- višina: 180 cm
- klub: SK Gorica
- trener: Aleš Valenti
- discipline na ZOI: slalom, veleslalom, ekipna kombinacija
* Največji uspehi:
- OI:
11. mesto, Peking 2022, slalom
11. mesto, Peking 2022, veleslalom
11. mesto, Pyeongchang 2018, alpska kombinacija
- SP:
7. mesto, St. Moritz 2017, slalom
- svetovni pokal:
3. mesto, Lenzerheide 2018, alpska kombinacija
4. mesto, Courchevel/Meribel 2022, slalom
5. mesto, Zagreb 2023, slalom
5. mesto, Kranjska Gora 2022, slalom
- izida sezone v svetovnem pokalu: 15. mesto, slalom, Flachau 2026, 15. mesto, slalom, Courchevel 2025
Prisotnost na Instagramu: @anabucikjogan
Športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: "Tekma v Mariboru leta 2017, ko sem prvič prevzela vodstvo pred domačimi navijači."
Zadnja knjiga ali film: film Sweetwater
Hobiji: Tenis, surfanje, kajtanje
Moto ali navdihujoč citat: Če je volja, je vse (klubski citat).
Naj glasbeni komad oz. zvrst glasbe: italijanski pop
Naj hrana in pijača: Pica
Vir: STA