Žemlja je novi selektor slovenske reprezentance

"Takoj po končani teniški karieri sem se posvetil trenerski. Vedno sem si želel biti in ostati del slovenskega tenisa. Vedno sem želel pomagati in voditi celoten slovenski tenis v pravo smer. To je priložnost oziroma izziv, ki se ga zelo veselim. Upam, da bo slovenski tenis del mednarodne teniške scene," je ob tem za Tenis Slovenija dejal šesti kapetan slovenske reprezentance v Davisovem pokalu.

Žemlja je na položaju selektorja nasledil Miho Mlakarja.

Pred njim so ta položaj vodili Aleš Filipčič, Marko Por, Boris Breskvar, Blaž Trupej in Miha Mlakar. Na vprašanje, ali njegovo imenovanje pomeni, da bodo v reprezentanci skupaj igrali Aljaž Bedene, Blaž Rola in Blaž Kavčič, je odgovoril: "To je moj prvi dan v vlogi selektorja. Težko sem konkreten, sem pa z vsemi tremi v solidnih odnosih. Že kot igralec sem ob takšnih akcijah poskušal povezati vse slovenske igralce. Najprej želim z vsemi opraviti pogovor ter seveda postaviti smernice in določiti naloge selektorja."

Kot glavni dolgoročen cilj reprezentance je Žemlja izpostavil svetovno skupino Davisovega pokala.