Belgijska tenisačica Elise Mertens je poskrbela za največje presenečenje na letošnjem Wimbledonu. V tretjem krogu je izločila drugo nosilko, nekdanjo zmagovalko tega turnirja in prvakinjo prvega letošnjega grand slama v Avstraliji, Kazahstanko Jeleno Ribakino. Rezultat je bil 7:6, 6:1. Danes bi morali moči v dvojicah združiti Serena in Venus Williams, a je povratnica na tekmovališčih zaradi težav s kolenom nastop odpovedala

Za 30-letno Belgijko Mertens, 27. igralko na lestvici WTA, je to največja zmaga v karieri. Čeprav je osvojila deset turnirjev WTA med posameznicami, letos je bila najboljša tudi na pripravljalnem za travo v Hertogenboschu, je večino svojih uspehov zabeležila med dvojicami. Ima šest grand slamov, dva v Wimbledonu (2021, 2025), dvakrat je bila najboljša na zaključnem turnirju sezone, 2021 pa je bila celo prva igralka dvojic na svetu.

"Wimbledon je najbolj ikonično prizorišče za teniške dvoboje na svetu, zmaga na osrednjem igrišču proti eni od favoritinj za naslov pa so sanje vsakega igralca," je dejala Belgijka, ki se bo v naslednjem krogu pomerila s Čehinjo Mario Bouzkovo.

Slednja je danes izločila Rusinjo Ljudmilo Samsonovo, poleg nje pa sta si napredovanje v osmino finala zagotovili še Ukrajinka Marta Kostjuk in Američanka Ashlyn Krueger.

Sereni Williams koleno ne dovoljuje nastopa

Serena Williams je bila zaradi težav s kolenom prisiljena odpovedati nastop v dvojicah s sestro Venus. "Moje srce je zlomljeno. Vrnitev k tekmovanju je bila darilo in priložnost, da ponovno igram z Venus. Pomenila mi je vse. Naredila sem vse, kar sem lahko, da bi bila pripravljena, a žal moje koleno preprosto ni pripravljeno na tekmovanje. Še posebej sem hvaležna direktorju turnirja Jamieju Bakerju in celotni ekipi turnirja, da so mi dali priložnost, za igranje tu. Hvala navijačem za neverjetno podporo. Fotografija prikazuje tekočino, ki so mi jo iz kolena izčrpali po posamični tekmi ... joj! Dobra novica je, da mi koleno ne bi smelo več otekati oziroma se tekočina ne bi smela nabirati, slaba pa, da kolena, čeprav sem se trudila, preprosto nisem uspela pripraviti za dvojice," je na družbenem omrežju zapisala 44-letnica.

Wimbledon (WTA), 6. dan Marta Kostjuk (Ukr/12) - Emma Navarro (ZDA/23) 6:2, 4:6, 6:1;

Marie Bouzkova (Češ/21) - Ljudmila Samsonova (Rus) 4:6, 7:6 (3), 6:4;

Ashlyn Krueger (ZDA) - Darja Snigur (Ukr) 6:2, 6:3;

Elise Mertens (Bel/25) - Jelena Ribakina (Kaz/2) 7:6 (4), 6:1;

Alexandra Eala (Fil/29) - Iga Swiatek (Pol/3) 7:6 (9), 6:2;

Jasmine Paolini (Ita/13) - Maria Sakari (Grč) 6:1, 6:2;

Preberite še: