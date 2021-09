Slovenke neuspešne v kvalifikacijah za domači turnir #foto

V Portorožu so izpeljali večino dvobojev prvega kroga kvalifikacij pred teniškim turnirjem WTA Zavarovalnica Sava Portorož z nagradnim skladom 199.100 evrov. Vse Slovenke so pričakovano že izpadle.

V kvalifikacijah je najprej igrala Ela Nala Milić. Petnajstletna hčerka nekdanjega košarkarskega reprezentanta Marka Milića je bila nemočna proti favorizirani Romunki Irini Fetecau, ki je slavila s 6:1, 6:0.

Tina Cvetković. Foto: Vid Ponikvar

"Vzdušje je bilo super, kljub porazu sem uživala na igrišču. Nisem sicer odigrala tako, kot sem si želela. Na začetku je bilo morda nekaj treme, saj sem prvič igrala na takšnem turnirju. Kasneje treme ni bilo več, vendar vseeno nisem našla svoje igre. Drugače pa smo na pravi poti. Moramo izboljšati napake in predvsem veliko trenirati. In seveda vztrajati," je za Teniško zvezo Slovenije dejala Milićeva.

Nato je Tina Cvetkovič osvojila igro več proti Aleksandri Krunić iz Srbije (1:6, 1:6), Noka Jurič je proti Italijanki Lucrezii Stefanini izgubila z 1:6, 3:6, največ iger, pet, pa je proti Britanki Katie Boulter osvojila Manca Pislak. Izgubila je s 3:6, 2:6.

Manca Pislak. Foto: Vid Ponikvar

"Nora izkušnja, nora energija. Počutiš se del neke ekipe, neke skupnosti. Upam, da še kdaj. To je motiv za naprej. Videla sem, kaj moram popraviti. Občutila sem, kako je igrati na vrhunski ravni. Vidim, da lahko igram tudi na takšnih turnirjih. Vendar se moraš v takšnih trenutkih sprostiti in dobro počutiti. Zdaj pa 'fight' naprej," je po dvoboju dejala Pislakova, sicer četrtfinalistka mladinskega OP Avstralije leta 2015.

V glavnem delu žreba se bo tako merilo pet slovenskih igralk, med njimi tudi Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Poleg Zidanškove in Juvanove bodo v prvem krogu igrale še tri, ki so prejele povabilo organizatorja. To so Živa Falkner, Pia Lovrič in Nika Radišič.