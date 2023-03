Ruska provokacija ali samo navija za svoj klub?

Pred dvobojem tretjega kroga turnirja v Indian Wellsu, ko je Potapova igrala proti Američanki Jessici Pegula, je na igrišče prišla z dresom ruskega kluba Spartak iz Moskve.

Potapova je že pred tremi tedni na svojem Instagramu objavila fotografijo in ob njej zapisala: "Vesela sem, da sem se vrnila v Dubaj. Pridruži se vrstam rdeče-belih."

Iga Swiatek on Potapova wearing Moscow jersey: “To be honest, I was surprised. I thought she realized she should not, even if she’s a fan of the team, show her views in this way at such times. I talked to WTA & found out there should be less situations, which reassured me a bit” pic.twitter.com/Eip0FupijG