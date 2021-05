Naši najboljši igralci so pripravljeni na pariški pesek

V Parizu so izžrebali pare za 125. odprto prvenstvo Francije v tenisu. Na turnirju bodo od naših nastopili Aljaž Bedene, Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Vsi pa so v prvem krogu dobili zelo zanimive nasprotnike.

Aljaž Bedene se bo v uvodnem krogu pomeril z domačim igralcem Adrianom Mannarinom. Francoz je na treh medsebojnih obračunih dvakrat zmagal, v Miamiju (2019) in v Nottinghamu (2015), edini dvoboj na pesku pa je dobil Bedene, in sicer leta 2012 na turnirju serije challenger v Rimu.

Prejšnji teden se je na turnirju v Lyonu uvrstil v četrtfinale, premagal je tudi 13. igralca sveta Davida Goffina. Ta teden je bil v Parmi v prvem kolu boljši od Italijana Carusa, potem pa je v osmini finala izgubil proti Marcu Cecchinatu, ki je bil leta 2018 celo polfinalist Rolanda Garrosa. Kljub porazu pa Bedene v zadnjih dveh tednih igra odlično, kar je zagotovo dober znak pred Rolandom Garrosom.

Aljaž Bedene pravi, da je zdrav in nima nobenih poškodb. Foto: Guliverimage

Aljaž Bedene ne želi popuščati v ključnih trenutkih

"Mislim, da sem dobro pripravljen za turnir. Poškodb ni. Sem zdrav. Že nekaj časa ni večjih poškodb, tako da lahko normalno treniram. Želim prikazati takšno igro, kot sem jo v Lyonu. Predvsem moram paziti, da ne bom popustil v trenutkih, ko ne smem tega narediti. Koncentracija mi včasih popusti, ko se že vidim v naslednjem kolu ali pa z dobljenim nizom. Osredotočenost mora biti zato ves čas na najvišjem nivoju. To je namreč največji turnir na pesku v sezoni," je povedal trenutno naš najboljši igralec.

Polona Hercog uživa na igrišču Polona Hercog bo v prvem kolu igrala s Kiki Bertens. Foto: Gulliver/Getty Images

Polona Hercog bo v prvem kolu igrala s Kiki Bertens (17. WTA). Z Nizozemko sta doslej odigrali tri dvoboje, dvakrat je bila boljša Hercogova. Nazadnje sta igrali lani v Rimu, ko je Hercogova zmagala z 2:0 v nizih: "Je igralka, ki je visoko uvrščena. Mislim pa, da ji moja igra ne ustreza. V tekmo grem z dobrimi občutki. Vem, kako moram igrati z njo. Ima težave s poškodbami. Nima konstantne forme. Tehtnica na pesku bi morala biti na moji strani. Sem pozitivna. Želja je, pričakovanja pa želim zmanjšati. Želim si priti v drugi teden Pariza, to je tiha želja. Potem pa se lahko zgodi marsikaj. Pred turnirjem je težko reči, kdo bo zmagal. Vse je odprto. Vsa dekleta imajo priložnost. Tudi sama imam želje," je povedala Mariborčanka, ki komaj čaka, da se turnir začne.

"Uživam na igrišču. V zadnjem času sem veliko delala na gibanju na igrišču. Tudi na agresivnosti. Veliko sem naredila v zadnjih tednih. Tudi na podlagi kakšnega poraza sem se veliko naučila. V težkih trenutkih znam zdaj najti tudi pozitivne stvari."

Tamara Zidanšek je letos že prikazala nekaj izjemnih iger. Foto: Guliverimage

Zidanškova je pripravljena "na borbo"

Od vseh slovenskih teniških igralcev in igralk je v letošnji sezoni za zdaj nase najbolj opozorila Tamara Zidanšek z uvrstitvijo v finale turnirja v Bogoti. Njena prva tekmica bo zmagovalka OP ZDA leta 2019 Bianca Andreescu (7. WTA).

"Obračuna se veselim. Je ena boljših igralk na svetu, in ko stopim na igrišče, bo ona zagotovo favoritka na papirju. Pripravljena sem 'na borbo' in prikazovanje svoje najboljše igre. Kako pa se bo to odrazilo na rezultatu, pa bo samo tekma povedala," je žreb komentirala Tamara.

Pri Zidanškovi je pomembno omeniti, da ima v svoji ekipi novega trenerja, moža z izkušnjami. To je Španec Pancho Alvariño, ki je pred leti treniral tedanjo prvo igralko sveta, Rusinjo Dinaro Safino. Leta 1991 je s špansko žensko reprezentanco osvojil pokal Fed. Sam pravi, da verjame v svojo novo varovanko, ki ima veliko energije.

V zadnjih dneh pred odhodom v Pariz je Zidanškova trenirala v Sloveniji: "Z novim trenerjem smo se spoznali v Madridu. Zdaj smo en teden trenirali skupaj v Sloveniji. Ima izkušnje, veselim se novih učnih ur z njim. Trener pozna mentaliteto igralke, ki je bila prva na svetu. Pozna te trenutke, kako je igrati na največjih tekmah. Na pesku se še vedno najboljše počutim. Sezona je dobra. Dobila sem neko kontinuiteto treningov, ki je lani ni bilo. Po finalu v Bogoti sem šla naprej s pozitivnimi občutki. Najbolj delamo na fizičnem delu igre, hitrosti nog, dobri postavitvi na igrišču. To mislim, da je najbolj pomembno za dobro igro."

Kaja Juvan bo v prvem krogu igrala proti lanski zmagovalki OP Francije. Foto: Guliverimage

Kaja Juvan zaradi koronavirusa še danes plačuje davek

Največ neznank je pred prvim nastopom najmlajše, Kaje Juvan. Marca se je namreč na turnirju v Mehiki okužila s koronavirusom, kar je povsem spremenilo njeno sezono. Več kot en mesec ni nastopala na turnirjih.

"Fizično sem bila pred boleznijo zelo dobro pripravljena. Naredili smo namreč zelo dolge priprave, še daljše kot v preteklosti. Po bolezni covid-19 pa sem počasi prišla nazaj. Na žalost se je en del izgubil, kar je normalno, saj nisem trenirala kar 14 dni. Teniško nisem veliko izgubila, bolj sem izgubila energijo. Včasih sem hitro utrujena na tej visoki ravni, ki je že tako zelo naporna za dosego. Odločili smo se, da bomo zdaj več trenirali. Želim se namreč čim bolj pripraviti za nadaljevanje sezone. Predvsem tu mislim na kondicijo. Zdaj se počasi vračam po bolezni. Covid-19 je še vedno neznanka. Še vedno se na trenutke utrudim. Sem pa potrpežljiva. Če ne bi bilo teh težav, ne bi šla na turnir z visokimi pričakovanji. To sezono se želim spoznati, želim narediti preskok. Želim si odigrati čim več tekem na najvišji ravni."

"Zamenjava trenerja ni bila najlažja"

Juvanova se je pred letošnjo sezono razšla z dolgoletnim trenerjem Robijem Cokanom. Najprej je poskusila s Špancem Antoniem Estevo, pa se ni najbolje obneslo, tako da je zdaj njen trener Belgijec Philippe Dehaes, ki je med preostalimi v preteklosti treniral Rusinjo Darjo Kasatkino in olimpijsko zmagovalko iz Ria 2016 Monico Puig.

"Zamenjava trenerja ni bila najlažja odločitev. Do spremembe je namreč prišlo sredi sezone in še po bolezni. Ima veliko izkušenj. Skupaj smo en mesec in pol. Tudi on gleda na skupno zgodbo dolgoročno. Upam in verjamem, da se bo na koncu menjava obrestovala," je povedala nadarjena 20-letnica, ki bo v prvem krogu igrala proti branilki naslova, Poljakinji Igi Swiatek. Juvanova in Swiatkova sta zelo dobri prijateljici, skupaj pa sta osvojili tudi zlato kolajno leta 2018 na olimpijskih igrah mladih.