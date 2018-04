Francozinja od sreče padla na tla, Hercogova ni skrivala razočaranja

Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na svetovni jakostni lestvici Polona Hercog je nastopila v svojem petem finalu turnirjev WTA, ostaja pa pri dveh končnih zmagah. V letih 2011 in 2012 je bila najboljša na Švedskem v Bastadu.

Kako je potekala zadnja točka razburljivega dvoboja v Istanbulu:

.@ppauline86 is your @istanbul_cup champion!



She takes her first WTA title in almost 10 years with a 6-4, 3-6, 6-3 win over Hercog! pic.twitter.com/3Fs4c90iRX