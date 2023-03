Indijec v Kaliforniji pisal zgodovino

Indijsko-avstralski par Rohan Bopanna in Matthew Ebden sta zmagovalca v dvojicah na teniškem turnirju ATP-masters serije 1000 z nagradnim skladom 8.345.040 evrov v Indian Wellsu v Kaliforniji. Bopanna, ki je 4. marca dopolnil 43 let starosti, je postal najstarejši zmagovalec mastersa ATP serije 1000.

Nepostavljena prvaka sta v nedeljskem finalu Indian Wellsa premagala prva nosilca nizozemsko-britansko kombinacijo Wesleyja Koolhofa in Neala Skupskega s 6:3, 2:6, 10:8.

"Resnično poseben turnir. Z razlogom se imenuje teniški raj," je dejal indijski veteran, potem ko je osvojil svoj peti pokal zmagovalca na turnirju masters 1000 in prvega v Indian Wellsu. To je bila njegova 24 karierna zmaga na turnirjih v moških dvojicah. V posamični konkurenci ni osvojil naslova.

"V preteklih letih sem prihajal sem in videl, kako vsi ti fantje zmagujejo že toliko let. Resnično sem vesel, da nama je z Mattom uspelo to narediti in osvojiti ta naslov tukaj. Bilo je nekaj težkih dvobojev. Danes sva igrala proti eni izmed najboljših dvojic na svetu. Res sem vesel, da sva osvojila pokal."

Indijsko-avstralski par je v petkovem polfinalu izločil branilca in dvakratna prvaka na tem turnirju v puščavi Johna Isnerja in Jacka Socka, v četrtfinalu pa sta premagala kanadska zvezdnika v posamični konkurenci Felixa Auger-Aliassimeja in Denisa Shapovalova.

Bopanna, ki je dopolnil 43 let, je prehitel svojega nekdanjega partnerja Daniela Nestorja in postal najstarejši finalist turnirja ATP-masters 1000 ter znova presegel mejo Kanadčana, ko je postal najstarejši prvak na prestižni ravni.

"Govoril sem z Dannyjem Nestorjem in mu rekel, da mi je žal, da bom podrl njegov rekord," se je pošalil Bopanna, zmagovalec Roland Garrosa leta 2017 v mešanih dvojicah s Kanadčanko Gabrielo Dabrowski.

Ebden, ki je leta 2022 osvojil naslov zmagovalca na turnirju v Wimbledonu s kolegom iz Avstralije Maxom Purcellom, je osvojil svoj deveti turnirski naslov v dvojicah in prvega na ravni ATP masters 1000.

"Z Bopsom sva o tem govorila na začetku tega leta. Rekla sva, da nisva tukaj, da bi si izmišljevala številke," je dodal Ebden. "Želiva zmagati na velikih slamih, želiva osvojiti masterse, turnirje serije 500 in poskušati priti do uvrstitve na prvo mesto v dvojicah. Za to gre. Danes sva natredila velik korak v to smer," je dejal Ebden.