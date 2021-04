Grško-ruski finale v Monte Carlu

Grk Stefanos Cicipas in Rus Andrej Rubljov bosta igrala v finalu drugega letošnjega turnirja serije masters 1000 v Monte Carlu. Grk, sicer peti igralec na svetu, je v polfinalu gladko odpravil Britanca Daniela Evansa s 6:2, 6:1, Rubljov, ki na lestvici ATP zaseda osmo mesto, pa je bil boljši od Norvežana Casperja Ruuda s 6:3 in 7:5.

Dvaindvajsetletni Cicipas na poti do finala še ni izgubil niza, to bo pa njegov tretji nastop v finalih turnirjev masters 1000. Izgubil je tako v Kanadi 2018 kot Madridu 2019. Ima pet lovorik z nižjih turnirjev, od tega zgolj eno na peščeni podlagi - Estoril 2019. Marseille, London, Marseille in Stockholm so bili dvoranski turnirji.

Za leto starejšega Rusa bo to največji finale v karieri. Osvojil je že osem turnirjev, od tega pet v zadnjih 15 mesecih - Adelaide, Hamburg, Sankt Peterburg, Dunaj, Rotterdam.

Cicipas in Rubljov se bosta v nedeljskem finalu, ki se bo začel ob 14.30, pomerila osmič. Rubljov vodi s 4:3, dobil pa je tudi zadnji dvoboj letos v Rotterdamu.