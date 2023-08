Coco Gauff do posebnega mejnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Američanko, ki je v polfinalu izločila prvo igralko sveta, Poljakinjo Igo Swiatek, je to prvi naslov na turnirjih WTA 1000 in peti v karieri. Letos je osvojila Washington in Auckland, 2021 je bila najboljša v Parmi, 2019 pa v Linzu. Edini finale je izgubila 2022 v Rolandu Garrosu.

Sedem let starejša Čehinja je tretjič igrala v finalu turnirjev WTA in ostaja pri enem naslovu, 2019 v Seulu.

Američanka bo na novi lestvici WTA napredovala na šesto mesto, Muchova pa na deseto, kar bo njena najvišja uvrstitev v karieri.

Cincinnati, WTA 1000 (2.555.505 evrov):

- finale:

Coco Gauff (ZDA/7) - Karolina Muchova (Češ) 6:3, 6:4.