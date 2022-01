Andreja Klepač z Jurakovo v polfinalu dvojic

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je s Hrvatico Darijo Jurak uvrstila v polfinale turnirja serije WTA v avstralskem mestu Adelaide. Tretji nosilki sta se med štiri prebili po tem, ko sta Čehinji Marie Bouzkova in Lucie Hradecka po izgubljenem prvem nizu s 5:7 in izidu 1:1 v drugem dvoboj predali.

V polfinalu turnirja z nagradnim skladom 703.580 ameriških dolarjev (624.000 evrov) bosta Slovenka in Hrvatica igrali proti Belorusinji Viktoriji Azarenka in Španki Pauli Badosa Gibert, ki sta s 6:2 in 7:5 premagali Rusinjo Ano Blinkovo in Norvežanko Ulrikke Eikeri.