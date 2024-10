Zaradi puščanja strehe na koprski Bonifiki odpovedali tekmo, sanacija sledi

V koprski športni dvorani Bonifika so se v sredo na prvenstveni tekmi zbrali rokometaši Kopra in Krke. Zaradi močnega neurja z vetrom pa je bila ta odpovedana, saj je voda čez poškodovano streho pritekla na parket. V Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper so sanacijo strehe načrtovali septembra, a jim je načrte prekrižal prav dež.

Kot je namreč za STA povedal direktor Javnega zavoda za šport koprske občine Duško Madžarović, se s težavami z občasnim puščanjem srečujejo že vse letošnje leto, najpogosteje takrat, ko večje neurje spremlja tudi veter.

V preteklih mesecih so zato že morali odpovedati nekaj treningov, v sredo pa se jim je prvič zgodilo, da je odpadla prvenstvena tekma prve rokometne lige. Poškodovani del strehe je namreč nad igralno površino, na katero je začela kapljati voda.

Sanacijo strehe so na koprski Bonifiki sicer načrtovali že septembra, vendar je stroka ocenila, da za uspešno sanacijo delavci potrebujejo dva tedna suhega vremena, kar pa v letošnjem septembru ni bilo mogoče. Po Madžarovićevih ocenah so tako zdaj odvisni zgolj od vremena. Če jim bo to oktobra bolj naklonjeno, ocenjuje, da bo streha do konca meseca sanirana.

Kot je poročal Radio Slovenija, je vzporedno načrtovana tudi sanacija drugega dela strehe, pod katero so poslovni objekti. Tam do razpok prihaja zaradi posedanja terena. Ocenjujejo, da bo tudi sanacija tega dela strehe končana še letos.

