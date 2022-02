Krimovke pri evropskih prvakinjah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ROKOMETNA LIGA PRVAKINJ, zaostala tekma in 13. krog

Rokometašice Krima Mercatorja imajo ta teden v ligi prvakinj dvojni spored. Prvo nalogo so uspešno opravile v sredo, ko so osvojile točko v Metzu, danes jih čaka novo težko gostovanje pri norveškem Kristiansandu. Tekma se bo začela ob 16. uri.

Ljubljančanke so v sredo na zaostali tekmi 11. kroga v francoskem Metzu enemu od obeh favoriziranih tekmecev že odvzele točko. Igrale so 27:27 in se utrdile na šestem mestu skupine, ki še vodi v dodatne boje za četrtfinale.

Zdaj jih čaka še gostovanje na Norveškem, pri čemer gre za zaostali obračun 9. kroga. Po sredini tekmi je v tej skupini B Györ stoodstoten po 12 tekmah, Metz ima 17 točk, Kristiansand 16 točk, Odense 13, CSKA Moskva 12, Krim osem, Sävehof šest, Kastamonu pa je še brez točke. Krimovke do konca skupinskega dela poleg današnje čaka še domača tekma z neposrednim tekmecem za šesto mesto Sävehofom, ki bo pred tem igral še proti Györu.

Trenerka Krima Nataša Derepasko je pred obema tekmama v gosteh izrazila željo, da bi ekipa bolje igrala v obrambi kot v drugem polčasu tekme s Kastamonujem, ni pa igralkam naložila nobenega pritiska.

"Upam, da se bo ta boj za šesto mesto rešil že prej, ampak če nam ne bo uspelo, potem nam pač ostane še ta tekma proti Sävehofu. Res pa upamo, da ta ne bo odločilna," je v napovedih pred tekmama ta teden dejala Derepaskova.