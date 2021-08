Pripravite svoje tekmovalne tekaške copate

Ste ljubiteljica teka in se želite udeležiti tekaškega dogodka , kjer boste lahko preizkusili, kako uspešni so bili vaši letošnji treningi? Za vas imamo dobro novico.

Po letu dni premora, ki ga je povzročila pandemija novega koronavirusa, se septembra nadaljuje tradicionalni dm tek za ženske . Tokrat kar 15. po vrsti! Ta se bo zgodil 4. septembra, prijave na tek pa so že odprte. Redna cena prijavnine, ki bo veljala do 25. avgusta, je 19 evrov, cena za prijave v zadnjem hipu, od 26. do 28. avgusta, pa bo znašala 24 evrov.

Tekaška mrzlica se z bližanjem jeseni stopnjuje. Foto: Getty Images

Tek je eden najdostopnejših športov

Je najcenejša oblika rekreacije, zato je tek tudi eden bolj priljubljenih oblik gibanja. Potrebujemo le dobro tekaško obutev, primerna oblačila, nekaj volje in že se ga lahko lotimo kjerkoli in kadarkoli.

Tek je izjemno koristen za telo, um in duha. Hitro bomo ugotovili, da se lahko tudi pri kratkih tekih počutimo bolj energični, bolj osredotočeni in bolje uživamo v vsem, kar nam življenje ponuja. Čas epidemije je močno vplival na naše vsakdanje življenje ter na posameznikovo psiho-fizično stanje. Marsikdo se je v tem času sproščal s tekom, ki nedvomno dvigne nivo energije ter nas psihično podpre.

Z rednim tekom poleg krepitve fizične pripravljenosti krepimo tudi svoje psihično stanje, saj nam tek lahko predstavlja odmik od vsakodnevnih stresnih obremenitev. Foto: Getty Images

Če na dm tek za ženske še niste prijavljene, se prijavite preko spleta ali v katerikoli dm prodajalni v Sloveniji. Ne zamudite znižane cene do 25. avgusta.

Tekaški dogodki vse bolj priljubljeni

Vse več ljudi se bolj ali manj ljubiteljsko ukvarja s tekom in vedno več je takih, ki se udeležujejo tekaških tekmovanj. Eni za zabavo, drugi za pridobitev izkušenj ali dosego lastnih ciljev. Na izbiro je pestra ponudba tekaških tekmovanj, le-ti pa postajajo del tekaške kulture.

Pri nežnejšem spolu je izredno priljubljen dm tek za ženske, ki ga vsako leto organizira dm Drogerie Markt in kamor privabi številne ljubiteljice teka. Poleg teka so jih vsako leto razvajali z zdravimi prigrizki, masažo stopal, skupinskim ogrevanjem, varstvom otrok ter bogatim spremljevalnim programom tako za odrasle kot tudi za najmlajše. Zaradi varnosti in zdravja vseh sodelujočih bo letošnji dm tek za ženske potekal v prilagojeni obliki. V prvi vrsti je pomembno, da ga vse udeleženke odtečejo varno in v skladu s priporočili NIJZ.

Letos lahko dm tek za ženske odtečete zase. Pridružite se spletni aplikaciji in ne glede na čas in lokacijo, ostanite povezane in tecite za isti cilj. Foto: Thinkstock

boste prijavile, boste lahko tekle v Tivoliju ali prek spletne aplikacije. Če boste tekle v Tivoliju, se boste naknadno prijavile še na uro teka, saj bo tek zaradi omejitev združevanja potekal čez cel dan, udeleženke teka pa boste tekle v štartnih koridorjih, kamor bo vstop možen le z izpolnjenim pogojem PCT.



Vsem, ki se teka v fizični obliki ne boste uspele ali želele udeležiti, bo omogočeno, da se pridružite preko



Poskrbeli so tudi za že tradicinalno darilno vrečko, ki jo prejme vsaka udeleženka dm teka za ženske. Letos je posebej zasnovana za to priložnost in skrbno pripravljena iz povoskanega materiala. V njej pa boste poleg knjižice kuponov našle več kot 30 kozmetičnih, prehranskih in negovalnih izdelkov njihovih zvestih sponzorjev, ki so poskrbeli, da boste pred, med in po teku v najboljši pripravljenosti. Prevzemi vrečk bodo potekali v petek, 27. 8. in soboto, 28. 8. 2021 od 10.00 do 20.00 v trgovskih centrih po Sloveniji pred prodajalnami dm.



In že razkrita skrivnost - barva letošnjega dm teka je razigrano modra! Tekačice, ki ste se ali se še, boste lahko tekle v Tivoliju ali prek. Če boste tekle v Tivoliju, se boste naknadno prijavile še na uro teka, saj bo tek zaradi omejitev združevanja potekal čez cel dan, udeleženke teka pa boste tekle v štartnih koridorjih, kamor bo vstop možen le z izpolnjenim pogojem PCT.Vsem, ki se teka v fizični obliki ne boste uspele ali želele udeležiti, bo omogočeno, da se pridružite preko spletne aplikacije in odtečete vsaka zase. Tako boste, ne glede na čas in lokacijo, ostale povezane in tekle za isti cilj.Poskrbeli so tudi za že tradicinalno darilno vrečko, ki jo prejme vsaka udeleženka dm teka za ženske. Letos je posebej zasnovana za to priložnost in skrbno pripravljena iz povoskanega materiala. V njej pa boste poleg knjižice kuponov našle več kot 30 kozmetičnih, prehranskih in negovalnih izdelkov njihovih zvestih sponzorjev, ki so poskrbeli, da boste pred, med in po teku v najboljši pripravljenosti. Prevzemi vrečk bodo potekali v petek, 27. 8. in soboto, 28. 8. 2021 od 10.00 do 20.00 v trgovskih centrih po Sloveniji pred prodajalnami dm.In že razkrita skrivnost - barva letošnjega dm teka je razigrano modra!

Kako se pripraviti na tekaško tekmovanje?

Pomembno je, da na tekaško tekmovanje pridete pripravljene in se pred samim tekom dobro ogrejete. Tako se boste izognile neželenim poškodbam in bolečinam. Trenirajte večkrat tedensko. Če ste začetnica, začnite treninge s kombinacijo hoje in teka ter s krajšimi razdaljami in manj tedenskimi obremenitvami. Ko boste pripravljeni, dvigajte tempo in povečajte razdaljo in število tedenskih ponovitev, ter na ta način telo navajajte na obremenitve. Vsekakor ne pozabite na počitek vsaj enkrat tedensko.

Če tečemo v družbi, so tekaški treningi lahko bolj zabavni. Foto: Getty Images

Priprave, s katerimi boste krepile svojo pripravljenost, dm tudi letos organizira. Potekale bodo v petih slovenskih krajih – Ljubljani, Celju, Kopru, Novem mestu in Ajdovščini. Udeležite se jih v četrtek 26. avgusta. Trenirale boste v družbi tekaških inštruktorjev in se tako celovito pripravile na prvo soboto v septembru, ko bo šlo zares. Poskrbeli bodo za kondicijsko pripravo kot tudi za pravilno ogrevanje in raztezanje ter vam svetovali o pravilni tehniki teka. Natančnejši urnik in lokacijo teka najdete tukaj.

Če se priprav na dm tek za ženske ne boste mogle udeležiti, si v videu oglejte, kakšne vaje priporoča najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak.