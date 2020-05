Tragična smrt najboljšega nogometaša vseh časov, ki ga nihče ni poznal

Tomasa Carlovicha sta neznanca napadla prejšnji teden, ko se je po ulicah Rosaria peljal s kolesom. Ob tem sta ga tako poškodovala, da se je nekaj dni boril za svoje življenje in bitko zdaj žal izgubil. V Argentini za njim žalujejo številni, ob tragediji pa je glas o njegovi zanimivi zgodbi zaokrožil po vsem svetu.

Mit o nogometašu, ki je nogomet igral le v Argentini in večino kariere, v kateri nikoli ni nastopal za največje argentinske klube in igral tudi za drugoligaše, preživel v domačem Rosariu. V mestu, v katerem so prve nogometne korake naredili številni velikani argentinskega in svetovnega nogometa. Tudi šestkratni dobitnik zlate žoge Lionel Messi, nekdanji svetovni prvak Mario Kempes in Gabriel Batistuta.

Diego Maradona: On je najboljši vseh časov

Kljub vsem naštetim pa imajo Carlovicha, čigar družina je iz Argentine s Hrvaške prišla pred drugo svetovno vojno, še vedno za najboljšega nogometaša iz tega milijonskega mesta, ki leži 300 kilometrov severozahodno od Buenos Airesa.

"Ni res. Najboljši nogometaš je že tukaj. Imate Carlovicha," je novinarjem na opazko o tem, da je najboljši nogometaš, ki je prišel v mesto, povedal legendarni Diego Maradona, ko je leta 1993 na zatonu svoje bogate nogometne poti prestopil v Newell's Old Boys iz Rosaria.

Zanimivo, ravno nekaj mesecev pred Carlovichevo smrtjo, ko je Maradona postal trener Gimnasie La Plate in z njo gostoval v Rosariu, sta se prvič v živo srečala.

Čustveno srečanje z Diegom Maradono:

En febrero, Tomás Felipe Carlovich cumplió un sueño y conoció a su ídolo, Diego Armando Maradona. Hubo charla, un abrazo, y una camiseta del 10, firmada para el rosarino, con esta dedicatoria: “Para el Trinche, que fue mejor que yo…” pic.twitter.com/Qbgh8Q8Ded — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2020

Hvalili so ga številni velikani argentinskega nogometa

Da mit o Carlovichu ni kar tako, pa potrjujejo tudi besede, ki so na njegov račun prišle iz ust nekaterih drugih velikih imen argentinskega nogometa.

"To je najboljši argentinski nogometaš vseh časov," je o njem povedal Jose Pekerman, nekdanji selektor Argentine, ki se je v trenerski vlogi izkazal predvsem v obdobju, ko je vodil Kolumbijo.

"Tako dobrega nogometaša ne bomo videli več," mu je laskal Argentinec Jorge Valdano, nekdanji zvezdnik madridskega Reala.

"Nekateri nogometaši so preprosto rojeni za nogomet. Lahko rečem, da je bil podobno nadarjen, kot je Lionel Messi. V nekaterih prvinah nogometne igre pa je celo boljši od njega," ga je pohvalil Cesar Luis Menotti, ki je Argentino leta 1978 popeljal do naslova svetovnega prvaka in Carlovicha vabil tudi v reprezentanco, a ga k sebi nikoli ni uspel zvabiti.

Takole je bil El Trinche videti pred nekaj leti. Foto: zajem zaslona

Nikoli ni želel iz rodnega Rosaria

Carlovich, bolj poznan po vzdevku El Trinche, je bil namreč tako navezan na svoj Rosario in predel tega mesta, v katerem je odraščal, da se nikoli ni želel seliti drugam in niti potovati po svetu z reprezentanco.

Pa čeprav naj bi ga medse vabili vsi največji argentinski klubi in naj bi na mizo dobil tudi nekatere bogate ponudbe iz Evrope in ZDA, a je bil vedno odločen, da jih ne bo sprejel.

In tako postal najbolj znan argentinski nogometaš vseh časov, za katerega nikoli niste slišali …

Ob njegovi tragični smrti se je na Tomasa Carlovicha spomnil tudi Diego Maradona: