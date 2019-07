Švicarsko reprezentantko našli mrtvo

Italijanski reševalci, ki so od sobote prečesavali jezero Como in okolico te priljubljene poletne izletniške točke severno od Milana v bližini meje s Švico, so v torek pogrešano švicarsko nogometno reprezentantko Florijano Ismaili našli mrtvo na dnu jezera. Reševalci so si pri iskanju Ismailijeve pomagali tudi z daljinsko vodeno podmornico.

Štiriindvajsetletnico so zadnjič opazili, ko je med oddihom skočila v jezero ter se ni več prikazala na površju.

Ismailijeva je počitnice ob jezeru Como preživljala skupaj s soigralko iz ženske ekipe enega najuspešnejših švicarskih klubov bernskega Young Boys. Skupaj sta najeli čoln, s katerim sta se odpravile na jezero, Ismailijeva pa je izginila po skoku v jezero.

Italijanske oblasti so že v soboto popoldne zagnale iskalno akcijo in jo nato ponoči prekinile. Iskanje so nadaljevali v nedeljo zjutraj, v ponedeljek in torek, ko so njeno truplo našli na dnu jezera.

Ismailijeva ima 33 nastopov za švicarsko izbrano vrsto, za katero je dosegla tri gole. Švicarkam se sicer ni uspelo uvrstiti na letošnjo svetovno prvenstvo. Je albanskega rodu, njena družina izvira iz Preševa v Srbiji.

Sožalje ob smrti Ismailijeve sta danes izrazila predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin in predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino.

Jezero Como, ki leži v deželi Lombardija v Italiji, je lokacija italijanske in svetovne elite, ob jezeru ima skupaj z ženo Amal vilo holivudski zvezdnik George Clooney.