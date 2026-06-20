Deseti tekmovalni dan svetovnega prvenstva se bo začel ob 19. uri po slovenskem času, ko bo v Houstonu na sporedu evropski obračun med Nizozemsko in Švedsko. Pri Oranjah ima pred obračunom, na katerem bi ji po uvodnem remiju tri točke še kako prav prišle, nekaj težav s poškodbo Frenkie de Jong. Tunizijci se bodo po selektorski menjavi – Sabrija Lamouchija je sredi tedna zamenjal Herve Renard – zoperstavili Japoncem, Nemci bodo drugo zmago lovili proti Slonokoščeni obali, Ekvador pa prve točke proti Kurasavu.

Sobotno tekmovalno dogajanje se bo začelo v skupini F, ob 19. uri se bosta udarili evropski reprezentanci Nizozemska in Švedska. Skandinavci so prvenstvo odprli silovito, Tunizijo so odpravili s 5:1 in poskrbeli za selektorsko menjavo v afriški reprezentanci. Z novo zmago bi si že zagotovili napredovanje.

Na drugi strani si Nizozemci napredovanja še ne morejo priboriti, saj so mundial odprli z remijem proti Japonski. Bi si pa s tremi točkami odprli vrata k uresničitvi prvega cilja. Selektor Ronald Koeman je potrdil, da je nastop zvezdnika Frenkieja de Jonga pod vprašajem. Devetindvajsetletnik je na petkovem treningu trčil s Quintenom Timberjem. Trening je sicer opravil do konca, a je njegov nastop odvisen od počutja.

Ob 22. uri se bosta v skupini E pomerili neporaženi reprezentanci Nemčija in Slonokoščena obala. Nemci so se na prvi tekmi s 7:1 znesli nad Kurasavom, afriška reprezentanca pa je z 1:0 premagala Ekvador. Ta bo prve točke prvenstva iskal ob 2. uri, ko se bo srečanje proti Kurasavu začelo v Kansas Cityju.

Tunizijci so po uvodnem visokem porazu menjali selektorja. Selektorsko vlogo je prevzel Herve Renard, ki opozarja, da v nogometu ni trenerskih čarovnikov. Foto: Reuters

Zanimivo bo videti, kako se bodo na hud uvodni poraz (1:5) in trenerski menjavi – Sabrija Lamouchija je sredi tedna zamenjal Herve Renard – odzvali Tunizijci. Francoz je po prihodu na prvenstvo dal vedeti, da v nogometu ni trenerskih čarovnikov in da je vse odvisno od mobilizacije in vneme igralcev. Tekma proti Japoncem, ki imajo na računu točko, se bo začela v nedeljo ob 6. uri po slovenskem času.

Najboljši strelci: 3 - David (Kanada), Messi (Argentina)

2 - Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Cunha (Brazilija), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Saibari (Maroko), Vinicius (Brazilija)

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SP 2026, 10. tekmovalni dan:

20. junij, sobota (+ še dve jutranji tekmi):

21. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine E

Lestvica skupine F