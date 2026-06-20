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Avtor:
Pe. M.

Sobota,
20. 6. 2026,
14.00

Osveženo pred

44 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet Nizozemska Švedska

Sobota, 20. 6. 2026, 14.00

44 minut

SP 2026 v nogometu, 10. tekmovalni dan

Pred tekmo s Švedsko nekaj težav Frenkieja de Jonga. Kako bo delovala selektorska menjava Tunizijcev?

Avtor:
Pe. M.

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Frenkie de Jong | Frenkie de Jong je na petkovem treningu nesrečno trčil s soigralcem. Selektor Nizozemcev pravi, da je njegov nastop pod vprašajem, navijači verjamejo, da bo, če ni hujšega, stisnil zobe. | Foto Reuters

Frenkie de Jong je na petkovem treningu nesrečno trčil s soigralcem. Selektor Nizozemcev pravi, da je njegov nastop pod vprašajem, navijači verjamejo, da bo, če ni hujšega, stisnil zobe.

Foto: Reuters

Deseti tekmovalni dan svetovnega prvenstva se bo začel ob 19. uri po slovenskem času, ko bo v Houstonu na sporedu evropski obračun med Nizozemsko in Švedsko. Pri Oranjah ima pred obračunom, na katerem bi ji po uvodnem remiju tri točke še kako prav prišle, nekaj težav s poškodbo Frenkie de Jong. Tunizijci se bodo po selektorski menjavi – Sabrija Lamouchija je sredi tedna zamenjal Herve Renard – zoperstavili Japoncem, Nemci bodo drugo zmago lovili proti Slonokoščeni obali, Ekvador pa prve točke proti Kurasavu.

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Sobotno tekmovalno dogajanje se bo začelo v skupini F, ob 19. uri se bosta udarili evropski reprezentanci Nizozemska in Švedska. Skandinavci so prvenstvo odprli silovito, Tunizijo so odpravili s 5:1 in poskrbeli za selektorsko menjavo v afriški reprezentanci. Z novo zmago bi si že zagotovili napredovanje.

Na drugi strani si Nizozemci napredovanja še ne morejo priboriti, saj so mundial odprli z remijem proti Japonski. Bi si pa s tremi točkami odprli vrata k uresničitvi prvega cilja. Selektor Ronald Koeman je potrdil, da je nastop zvezdnika Frenkieja de Jonga pod vprašajem. Devetindvajsetletnik je na petkovem treningu trčil s Quintenom Timberjem. Trening je sicer opravil do konca, a je njegov nastop odvisen od počutja.

Ob 22. uri se bosta v skupini E pomerili neporaženi reprezentanci Nemčija in Slonokoščena obala. Nemci so se na prvi tekmi s 7:1 znesli nad Kurasavom, afriška reprezentanca pa je z 1:0 premagala Ekvador. Ta bo prve točke prvenstva iskal ob 2. uri, ko se bo srečanje proti Kurasavu začelo v Kansas Cityju.

Tunizijci so po uvodnem visokem porazu menjali selektorja. Selektorsko vlogo je prevzel Herve Renard, ki opozarja, da v nogometu ni trenerskih čarovnikov. | Foto: Reuters Tunizijci so po uvodnem visokem porazu menjali selektorja. Selektorsko vlogo je prevzel Herve Renard, ki opozarja, da v nogometu ni trenerskih čarovnikov. Foto: Reuters

Zanimivo bo videti, kako se bodo na hud uvodni poraz (1:5) in trenerski menjavi – Sabrija Lamouchija je sredi tedna zamenjal Herve Renard – odzvali Tunizijci. Francoz je po prihodu na prvenstvo dal vedeti, da v nogometu ni trenerskih čarovnikov in da je vse odvisno od mobilizacije in vneme igralcev. Tekma proti Japoncem, ki imajo na računu točko, se bo začela v nedeljo ob 6. uri po slovenskem času.

Najboljši strelci:

3 - David (Kanada), Messi (Argentina)
2 - Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Cunha (Brazilija), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Saibari (Maroko), Vinicius (Brazilija)
...  

SP 2026, 10. tekmovalni dan:

20. junij, sobota (+ še dve jutranji tekmi):
21. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine E

Lestvica skupine F

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