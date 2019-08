Slovenci smo v Litvi dobili še drugega nogometaša

Po Klemnu Bolhi, ki je tja odšel iz velenjskega Rudarja in okrepil Žalgiris, smo Slovenci v prvi litovski ligi dobili še enega nogometaša. Z novopečenim litovskim prvoligašem Panevežysom je pogodbo do konca sezone podpisal izkušeni slovenski napadalec Patrik Bordon.

Patrik Bordon je bil v zadnjih dneh na preizkušnji pri Panevežysu, na treh tekmah je zabil en gol, s tem pa Litovce prepričal in podpisal pogodbo. Izkušeni 31-letni napadalec, ki je bil v prejšnji sezoni član slovenskega drugoligaša Ankarana, je tako našel nov, že osmi klub v tujini. Tam je že igral na Cipru (ENAD), v Bosni in Hercegovini (Jedinstvo), Albaniji (Bylis Ballsh, FK Partizani), na Norveškem (Follo) in v Italiji, kjer je bil član zamejskega Krasa Pepena, Sanlurija in Lecceja, h kateremu je kot zelo mlad, nadarjen nogometaš prestopil z 19 leti.

V prvi slovenski ligi je 194 centimetrov visoki Bordon debitiral z 18 leti v majici Kopra, v Sloveniji pa je igral še za ptujsko Dravo, Belo krajino in v dveh obdobjih za že omenjeni Ankaran. V prvi slovenski ligi je Bordon v 43 nastopih dosegel štiri gole, v 55 drugoligaških tekmah pa jih je zmogel 14.

Zdaj ga čaka še litovska izkušnja, priključil pa se je mlademu, komaj štiri leta staremu litovskemu klubu, ki sploh prvič nastopa v prvi litovski ligi. Panevežys je po 17 odigranih krogih na petem mestu osemčlanske prve lige, ki se prav ta konec tedna vrača v pogon, saj so litovski prvoligaši v zadnjem mesecu počivali.