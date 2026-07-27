Teden dni po finalu svetovnega prvenstva v ZDA je Slavko Vinčić uradno sklenil svojo zgodovinsko sodniško kariero na samem vrhu sveta. Mariborčan je kot prvi slovenski glavni sodnik vodil veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Španijo in Argentino v East Rutherfordu in potrdil status enega največjih delivcev pravice v zgodovini, so zapisali na Nogometni zvezi Slovenije.

Slavko Vinčić je mednarodni sodnik je postal leta 2010, kmalu zatem pa začel soditi na največjih tekmovanjih pod okriljem Uefe. Na evropskem prvenstvu leta 2012 je bil del slovenske sodniške ekipe Damirja Skomine, ki je prišla vse do četrtfinala med Nemčijo in Grčijo.

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Sodil je tudi na evropskem prvenstvu do 17 let, svetovnem prvenstvu do 17 let v Indiji, evropskem prvenstvu do 21 let na Poljskem ter svetovnem prvenstvu do 20 let. Leta 2016 je debitiral v ligi prvakov na tekmi med Manchester Cityjem in Celticom, tri leta pozneje pa je bil uvrščen v elitno skupino sodnikov Uefe. Med odmevnejšimi klubskimi obračuni, ki jih je vodil, izstopajo rimski derbi med Laziem in Romo, tekme izločilnih bojev lige Europa ter številni dvoboji lige prvakov.

Foto: Reuters

Vrhunec je dosegel v zadnjih letih

Vrhunec njegove kariere je sledil v zadnjih letih. Leta 2021 je sodil četrtfinale lige prvakov med Portom in Chelseajem, povratni polfinalni obračun evropske lige med Arsenalom in Villarrealom ter bil izbran med 19 glavnih sodnikov za evropsko prvenstvo, kjer je vodil tri tekme, tudi prestižni četrtfinale med Belgijo in Italijo.

Posebno mesto v njegovi karieri ima tudi finale evropske lige leta 2022 med Eintrachtom Frankfurtom in Glasgow Rangersi v Sevilli. V isti sezoni je sodil še tekmi osmine finala lige prvakov Benfica proti Ajaxu in Manchester United proti Atleticu Madridu, povratni četrtfinale med Bayernom in Villarrealom ter bil četrti sodnik na polfinalnem obračunu Liverpoola in Villarreala. Ob tem je sodeloval tudi na kar treh finalih evropske lige, leta 2022 pa je sodil še medcelinsko kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Avstralijo in Perujem, s čimer je dokončno potrdil status enega najuglednejših evropskih nogometnih sodnikov.

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