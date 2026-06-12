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Avtor:
STA

Petek,
12. 6. 2026,
16.42

Osveženo pred

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Natisni članek
Sassuolo Fabio Grosso Alberto aquilani

Petek, 12. 6. 2026, 16.42

1 ura, 14 minut

Sassuolo našel zamenjavo za Grossa

Avtor:
STA

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Alberto Aquilani | Sassuolo bo vodil Alberto Aquilani. | Foto Guliverimage

Sassuolo bo vodil Alberto Aquilani.

Foto: Guliverimage

Pri italijanskem nogometnem prvoligašu Sassuolu, ki svoje domače tekme igra na stadionu v mestu Reggio Emilia, so našli zamenjavo na mestu glavnega trenerja, potem ko je Fabio Grosso zapustil klub in prevzel Fiorentino. Črno-zelene oziroma neroverde bo poslej vodil 41-letni Alberto Aquilani, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Nekdanji italijanski nogometaš je pred tem vodil italijanskega drugoligaša Catanzaro. V svoji igralski karieri je bil prepoznaven vezist, znan po svojem pregledu nad igro in natančnimi podajami, kot trener pa ima še veliko prostora za dokazovanje.

To bo za nekdanjega vezista Rome, Liverpoola in italijanske reprezentance prvi mandat v vlogi glavnega trenerja kluba v elitni serie A.

V minuli sezoni je Catanzaro popeljal v končnico serie B, kjer so v finalu izgubili proti Monzi. Aquilani je v drugi ligi treniral tudi Piso.

Sassuolo je minulo sezono v najkakovostnejšem italijanskem prvenstvu končal na 11. mestu z 49 točkami, pred Fiorentino, ki je na 15. mestu osvojila 42 točk.

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