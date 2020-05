Predsednik la lige: Prvenstvo želimo nadaljevati 12. junija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik španske nogometne lige Javier Tebas je v pogovoru za špansko televizijo Movistar dejal, da z vsemi vpletenimi ciljajo na 12. junij za nadaljevanje la lige. Vsi klubi v prvih dveh španskih ligah so morali v zadnjem tednu opraviti teste na novi koronavirus, osem izidov pa je bilo pozitivnih.

Vseeno Tebas dodaja, da je število manjše od pričakovanj. Kljub temu, upa na čimprejšnji začetek tekmovanja. "Radi bi začeli 12. junija, ampak moramo biti previdni, saj to ni odvisno le od nogometa, ampak tudi od družbe in oblasti. Držati se moramo pravil in zaščititi javno zdravje," je dejal v pogovoru za Movistar.

Vodja la lige je še enkrat poudaril, da bo preostanek prvenstva odigran brez prisotnosti navijačev in da razmišljajo o načinih, kako bi popestrili tišino praznih stadionov. O podrobnostih pa ni želel govoriti.

Dodal je še, da bodo tekme razporejene po dnevnih, tako da bi lahko igrali vsak dan v obdobju 32 dni, ki so načrtovani za dokončanje la lige. V njej prvo mesto drži Barcelona, ki ima dve točki prednosti pred Realom iz Madrida in 11 pred Sevillo na tretjem mestu.

"Ker navijači ne bodo prisotni na stadionih, bomo preverili možnost inovativnega pristopa do prenosov tekem. Tekme bomo prenašali vsak dan do konca prvenstva," je dejal Tebas, ki je za konec dejal, da bodo pred nadaljevanjem prvenstva predstavili študijo, ki kaže, da obstaja minimalna možnost za širjenje okužbe na tekmah ob upoštevanju higienskih priporočil.