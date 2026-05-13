Danes je Celje, dom novopečenih slovenskih nogometnih prvakov, ki bodo v soboto svečano prejeli ''kanto'', prizorišče pokalnih finalnih spopadov. Najprej se bodo ob 16. uri podale v boj za pokalno lovoriko nogometašice ŽNK Mura Nona in ŽNK Radomlje, štiri ure pozneje pa se bo začel spopad med Aluminijem in Brinjem, na katerem se bo zagotovo pisala zgodovina. Tako Kidričani kot Grosupeljčani niso še nikoli osvojili pokala. Če ima Aluminij že izkušnje z igranjem v finalu, pa lahko Brinje poskrbi za podvig izjemnih razsežnosti, saj bi se lahko vpisal v zgodovini kot prvi drugoligaški klub, ki bi šel v Sloveniji v pokalnem tekmovanju povsem do konca in si zagotovil tudi Evropo.

Danes bo v Celju potekal finalni dan Pokala Pivovarna Union. Nogometna zveza Slovenije priporoča prihod obiskovalcem ob 15.00, ko bo vrata pred celjskim stadionom odprla Navijaška cona, kjer bodo potekale številne zabavne aktivnosti in nagradne igre.

V finalu se bosta v vlogi trenerjev spoprijela nekdanja slovenska reprezentanta Vladimir Kokol in Matej Mavrič Rožič. Foto: Tine Eržen/STA Celjski pokalni nogometni praznik bodo ob 16. uri s prvim finalom nadaljevale nogometašice ŽNK Mura Nona in ŽNK Radomlje Medex. Prekmurke, tudi aktualne državne prvakinje, so absolutne favoritinje, danes se bodo potegovale že za 12. pokalni naslov. Radomljanke nastopajo v tretjem finalu, a za zdaj še ostajajo brez lovorike.

Njihova zmaga bi bila veliko presenečenje, a pokalno tekmovanje slovi ravno po njih, tako da varovankam nekdanjega slovenskega reprezentanta Mateja Mavriča Rožiča ne manjka optimizma. Tudi Prekmurke vodi nekdanji član slovenske izbrane vrste, Muro Nono že dolgo uspešno vodi Vladimir Kokol. Lani so se pokalne lovorike veselile nogometašice Ljubljane, ki so v tej sezoni v pokalu izpadle proti Muri (2:4). V finalu bo delil pravico Denis Šabanagić, ljubitelji ženskega nogometa pa si lahko ogledajo tekmo v Celju brezplačno.

Pred stadionom ne bo manjkalo navijaških avtobusov

Aluminij si lahko danes prvič zagotovi lovoriko v samostojni Sloveniji in nastop v Evropi. Podobno velja tudi za tekmeca. Foto: Jure Banfi Zvečer se bosta za pokalno lovoriko, ki prinaša kar trojno nagrado, pomerila Aluminij in Brinje Grosuplje. Poleg lovorike čakajo zmagovalca finala pokala še najmanj štiri evropske tekme in bogat finančni zaslužek, ki ga udeležencem evropskih tekmovanj namenja Uefa. Zato v taborih Kidričanov in Grosupeljčanov ne bo manjkalo motivacije, veličastno bo tudi na tribunah, saj se iz obeh kraljev proti knežjemu mestu danes odpravlja ogromno ljubiteljev nogometa.

Tako pred stadionom Z'dežele ne bo manjkalo navijaških avtobusov, že zdaj pa je jasno, da bo Slovenija dobila novo ime na seznamu zmagovalcev. Aluminij in Brinje nista še nikoli osvojila pokala. Kidričani so dvakrat resda že zaigrali v finalu, a obakrat ostali praznih rok.

Kdo bo v knežjem mestu visoko v zrak dvignil lovoriko za naslov pokalnega prvaka? Pred spopadom Grosupeljčanov in Kidričanov je jasno, da bo naslov pokalnega prvaka osvojil klub, ki mu to v obdobju državne samostojnosti še ni uspelo. Aluminij je leta 1965, to se je dogajalo še v nekdanji skupni domovini Jugoslaviji, proslavljal največji uspeh. Takrat so "šumari" osvojili republiški pokalni naslov. Dobrih 60 let pozneje bi lahko Kidričani poskrbeli še za odmevnejši uspeh, saj bi si z današnjo zmago zagotovili izdatno evropsko poletje, vsaj štiri tekme v kvalifikacijah za ligo Europa oziroma konferenčno ligo.

Lahko nogometaši Brinja spravijo v dobro voljo tudi slovitega sokrajana, prvega moža evropskega nogometa, Aleksandra Čeferina? Foto: Reuters

Brinje po drugi strani lovi še večji podvig, saj lahko postane prvi drugoligaš, ki bi v samostojni Sloveniji osvojil pokal. Aluminiju (2002), Nafti (2020) in Gorici (2024) ni uspelo. Bo Brinje, ki je na poti do finala izločil tudi Maribor in Olimpijo, v polfinalu pa v gosteh Radomlje, usoden še za enega prvoligaša in bo imenitno sezono 2025/26 kronal z zgodovinskim prebojem v Evropo? To bi zelo odmevalo v Evropi, saj bi mesto, kjer živi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin v nasprotju z napovedmi, lahko navijalo za svoje ljubljence tudi na mednarodnih tekmah.

Srečanje med varovanci Juro Arsića in Gorana Markovića se bo začelo ob 20. uri, pravico pa bo delil David Šmajc.

Pokal Pivovarna Union, finale:

Sreda, 13. maj:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: