Sreda, 13. 5. 2026, 12.20

Pokal Pivovarne Union, finale

V Celju gre zares ob 16. uri, pokalni praznik začenjajo nogometašice

ŽNK Mura Nona-Spartak Myjava | Nogometašice ŽNK Mura Nona so favoritinje za osvojitev pokalnega naslova. | Foto Jure Banfi

Danes je Celje, dom novopečenih slovenskih nogometnih prvakov, ki bodo v soboto svečano prejeli ''kanto'', prizorišče pokalnih finalnih spopadov. Najprej se bodo ob 16. uri podale v boj za pokalno lovoriko nogometašice ŽNK Mura Nona in ŽNK Radomlje, štiri ure pozneje pa se bo začel spopad med Aluminijem in Brinjem, na katerem se bo zagotovo pisala zgodovina. Tako Kidričani kot Grosupeljčani niso še nikoli osvojili pokala. Če ima Aluminij že izkušnje z igranjem v finalu, pa lahko Brinje poskrbi za podvig izjemnih razsežnosti, saj bi se lahko vpisal v zgodovini kot prvi drugoligaški klub, ki bi šel v Sloveniji v pokalnem tekmovanju povsem do konca in si zagotovil tudi Evropo.

Danes bo v Celju potekal finalni dan Pokala Pivovarna Union. Nogometna zveza Slovenije priporoča prihod obiskovalcem ob 15.00, ko bo vrata pred celjskim stadionom odprla Navijaška cona, kjer bodo potekale številne zabavne aktivnosti in nagradne igre.

V finalu se bosta v vlogi trenerjev spoprijela nekdanja slovenska reprezentanta Vladimir Kokol in Matej Mavrič Rožič. | Foto: Tine Eržen/STA V finalu se bosta v vlogi trenerjev spoprijela nekdanja slovenska reprezentanta Vladimir Kokol in Matej Mavrič Rožič. Foto: Tine Eržen/STA Celjski pokalni nogometni praznik bodo ob 16. uri s prvim finalom nadaljevale nogometašice ŽNK Mura Nona in ŽNK Radomlje Medex. Prekmurke, tudi aktualne državne prvakinje, so absolutne favoritinje, danes se bodo potegovale že za 12. pokalni naslov. Radomljanke nastopajo v tretjem finalu, a za zdaj še ostajajo brez lovorike.

Njihova zmaga bi bila veliko presenečenje, a pokalno tekmovanje slovi ravno po njih, tako da varovankam nekdanjega slovenskega reprezentanta Mateja Mavriča Rožiča ne manjka optimizma. Tudi Prekmurke vodi nekdanji član slovenske izbrane vrste, Muro Nono že dolgo uspešno vodi Vladimir Kokol. Lani so se pokalne lovorike veselile nogometašice Ljubljane, ki so v tej sezoni v pokalu izpadle proti Muri (2:4). V finalu bo delil pravico Denis Šabanagić, ljubitelji ženskega nogometa pa si lahko ogledajo tekmo v Celju brezplačno.

Pred stadionom ne bo manjkalo navijaških avtobusov

Aluminij si lahko danes prvič zagotovi lovoriko v samostojni Sloveniji in nastop v Evropi. Podobno velja tudi za tekmeca. | Foto: Jure Banfi Aluminij si lahko danes prvič zagotovi lovoriko v samostojni Sloveniji in nastop v Evropi. Podobno velja tudi za tekmeca. Foto: Jure Banfi Zvečer se bosta za pokalno lovoriko, ki prinaša kar trojno nagrado, pomerila Aluminij in Brinje Grosuplje. Poleg lovorike čakajo zmagovalca finala pokala še najmanj štiri evropske tekme in bogat finančni zaslužek, ki ga udeležencem evropskih tekmovanj namenja Uefa. Zato v taborih Kidričanov in Grosupeljčanov ne bo manjkalo motivacije, veličastno bo tudi na tribunah, saj se iz obeh kraljev proti knežjemu mestu danes odpravlja ogromno ljubiteljev nogometa.

Tako pred stadionom Z'dežele ne bo manjkalo navijaških avtobusov, že zdaj pa je jasno, da bo Slovenija dobila novo ime na seznamu zmagovalcev. Aluminij in Brinje nista še nikoli osvojila pokala. Kidričani so dvakrat resda že zaigrali v finalu, a obakrat ostali praznih rok.

Kdo bo v knežjem mestu visoko v zrak dvignil lovoriko za naslov pokalnega prvaka? Pred spopadom Grosupeljčanov in Kidričanov je jasno, da bo naslov pokalnega prvaka osvojil klub, ki mu to v obdobju državne samostojnosti še ni uspelo. Aluminij je leta 1965, to se je dogajalo še v nekdanji skupni domovini Jugoslaviji, proslavljal največji uspeh. Takrat so "šumari" osvojili republiški pokalni naslov. Dobrih 60 let pozneje bi lahko Kidričani poskrbeli še za odmevnejši uspeh, saj bi si z današnjo zmago zagotovili izdatno evropsko poletje, vsaj štiri tekme v kvalifikacijah za ligo Europa oziroma konferenčno ligo.

Brinje po drugi strani lovi še večji podvig, saj lahko postane prvi drugoligaš, ki bi v samostojni Sloveniji osvojil pokal. Aluminiju (2002), Nafti (2020) in Gorici (2024) ni uspelo. Bo Brinje, ki je na poti do finala izločil tudi Maribor in Olimpijo, v polfinalu pa v gosteh Radomlje, usoden še za enega prvoligaša in bo imenitno sezono 2025/26 kronal z zgodovinskim prebojem v Evropo? To bi zelo odmevalo v Evropi, saj bi mesto, kjer živi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin v nasprotju z napovedmi, lahko navijalo za svoje ljubljence tudi na mednarodnih tekmah.

Srečanje med varovanci Juro Arsića in Gorana Markovića se bo začelo ob 20. uri, pravico pa bo delil David Šmajc.

Pokal Pivovarna Union, finale:

Sreda, 13. maj:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

– Maribor
8 – Olimpija
4 – Koper
3 – Gorica
2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura
1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala:

Sezona Finale Zmagovalec
2025/26 Aluminij - Brinje Grosuplje ?
2024/25 Celje : Koper 4:0 Celje
2023/24 Rogaška : Gorica 7:6 po 11-m (1:1) Rogaška
2022/23 Olimpija : Maribor 2:1 po podaljških Olimpija
2021/22 Koper : Bravo 3:1 Koper
2020/21 Olimpija : Celje 2:1 Olimpija
2019/20 Mura : Nafta 2:0 Mura
2018/19 Olimpija : Maribor 2:1 Olimpija
2017/18 Olimpija : Aluminij 6:1 Olimpija
2016/17 Domžale : Olimpija 1:0 Domžale
2015/16 Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2) Maribor
2014/15 Luka Koper : Celje 2:0 Luka Koper
2013/14 Gorica : Maribor 2:0 Gorica
2012/13 Maribor : Celje 1:0 Maribor
2011/12 Maribor : Celje 3:2 Maribor
2010/11 Domžale : Maribor 4:3 Domžale
2009/10 Maribor : Domžale 3:2 po podaljških Maribor
2008/09 Interblock : Koper 2:1 Interblock
2007/08 Interblock : Maribor 2:1 Interblock
2006/07 Koper : Maribor 1:0 Koper
2005/06 Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1) Anet Koper
2004/05 CMC Publikum : Gorica 1:0 CMC Publikum
2003/04 Maribor : Dravograd 4:0, 3:4 Maribor
2002/03 Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2 Vega Olimpija
2001/02 HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1 HiT Gorica
2000/01 HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1 HiT Gorica
1999/00 SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2 SCT Olimpija
1998/99 Maribor : Olimpija 3:2, 2:0 Maribor
1997/98 Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2 Rudar Velenje
1996/97 Maribor : Primorje 3:0, 0:0 Maribor
1995/96 Olimpija : Primorje 1:0, 1:1 SCT Olimpija
1994/95 Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0 Mura
1993/94 Maribor : Mura 3:1, 0:1 Maribor
1992/93 SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1 SCT Olimpija
1991/92 Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0) Maribor
