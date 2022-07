Šporar v zeleno-beli dres, Jan Oblak dobil novega soigralca, Barcelona odprla denarnico

Osemindvajsetletni Andraž Šporar se k 20-kratnim grškim prvakom seli iz lizbonskega Sportinga, nazadnje pa je bil kot posojeni igralec član angleškega drugoligaša Middlesbrougha, s katerim je v minuli sezoni v FA pokalu izločil tudi Manchester United in Tottenham, ter se z ekipo zavihtel v četrtfinale. Za Middlesborough je Šporar na 35 tekmah dosegel osem golov.

Panathinaikos je v lanski sezoni v grškem prvenstvu osvojil četrto mesto in išče nove okrepitve. Po poročanju Hellas Post English naj bi Grki za Šporarja odšteli tri milijone evrov odškodnine, kasneje pa je portugalski klub upravičen tudi do desetih odstotkov morebitne nove odškodnine.

Pri zelenih pa naj bi Šporar poskrbel predvsem za učinkovito realizacijo napadov.

Katalonski nogometni velikan Barcelona je potrdil prihod francoskega branilca Julesa Koundeja iz Seville. Že pred tem so o skorajšnjem prestopu poročali španski mediji, s potrditvijo pa je katalonski klub tudi končal ugibanja, da naj bi Francoz kariero nadaljeval pri Chelseaju. Kounde mora pred selitvijo na Camp Nou opraviti še zdravniški pregled.

