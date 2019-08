Nogometašice Pomurja priprave na ligo prvakinj sklenile z zmago nad Splitom

Nogometašice Pomurja Beltincev so priprave na kvalifikacijski turnir UEFA Lige prvakinj sklenile z zmago. V Bratoncih je klonil hrvaški prvak Split. Varovanke Nuše Ladinek so slavile s 3:1 in z zmago dvignile nivo samozavesti pred uvodnim evropskim spopadom.

Za slovenske prvakinje so v drugem polčasu zadele Kaja Korošec, Tjaša Tibaut in Špela Kolbl, ki je podala za prva zadetka. Pred tem so Pomurke sredi tedna izgubile s 3:1 z avstrijskim prvakom Sankt Pöltnom. Častni gol je dosegla Anja Prša, v Avstriji pa so se v rumeno-modrem dresu predstavile novinke Ljiljana Gardijan, Ivana Erac in Tijana Janković, ki so se v Pomurje preselile iz vrst beograjske Sloge.

Že pred tem je ekipo okrepila Kim Juršnik, ki se je izkazala na tekmah s Sturmom in Austrio Lustenau, proti katerima so Pomurke iztržile neodločen izid in zmago. Zasedba trenerke Nuše Ladinek je v pettedenskih pripravah odigrala šest preizkušenj, ob Sankt Pöltnu pa je v uvodu priprav, ko ekipa še ni igrala v popolni postavi, izgubila s Ferencvarošem in Haladašem.

"Mislim, da smo pod vodstvom našega strokovnega štaba delale zelo dobro. Glavna trenerka Nuša Ladinek je pripravila dober kondicijski in taktični program, Urška Kranjec pa je poskrbela za zanimive treninge, ki so bili namenjeni izboljšanju fizične moči. Tekme so pokazale, da smo dobro pripravljene na prihajajoče kvalifikacije in prvenstvo," je priprave na Evropo ocenila Sara Makovec, ena od najpomembnejših igralk v kadru Pomurja.

Zmaga je dobra popotnica

Zmaga nad hrvaškim prvakom je dobra popotnica pred dokazovanjem v UEFA Ligi prvakinj, ki se po treh letih vrača na severovzhod Slovenije. "Pomurke se v kvalifikacije UEFA Ligo prvakinj vračamo po treh letih, zato bi nam veliko pomenilo, če nas bodo gledalci podprli v velikem številu," na turnir vabi Ljutomerčanka, ki ne skriva niti rezultatskih želja: "Želimo si prvo mesto in napredovanja med 32 najboljših ekip."

Pomurke prva preizkušnja čaka že v sredo, ob 20.45, ko se bodo v soboški Fazaneriji udarile z ekipo Cardiff Met. V soboto, ob 17. uri, bo v Beltincih na sporedu tekma z gruzijskim Nikejem, Beltinci pa bodo gostili tudi zaključno dejanje kvalifikacij. V torek, ravno tako ob 17. uri, se bodo Pomurke pomerile s škotskim podprvakom Hibernianom, sicer nosilcem skupine.