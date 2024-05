Neverjetni prizori s tekme nižje nemške lige #video

Približno 60 ljudi se je v nedeljo zapletlo v množični pretep ob robu nogometne tekme nemške regionalne lige v mestu Essen na zahodu Nemčije. Tiskovni predstavnik policije je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da so bili po navedbah prič uporabljeni tudi noži. Kasneje so našli še tulce za krogle, a trenutno ni jasno, ali je šlo za streljanje.

Policija je okoli 16. ure prejela številne klice v sili. Po besedah tiskovnega predstavnika so priče poročale tudi o streljanju. V spopadu sta bili dve osebi lažje poškodovani, ena od njih je utrpela ureznino. Več udeležencev pretepa je pred prihodom policije pobegnilo. Policija ozadje pretepa še preiskuje.

Še vedno tudi ni čisto jasno, ali je bilo nasilje neposredno povezano s tekmo nižje nemške lige med kluboma Al-Arz Libanon Essen in RuWa Dellwig. Policija je sporočila, da obstajajo indici o povezavah z libanonskimi kriminalnimi sindikati oziroma klani.

Nemirno tudi v Angliji

Kot je še poročala dpa, pa je bilo nemirno tudi v Angliji, kjer so dva moška aretirali, potem ko je bil po tekmi play offa druge angleške lige med Norwich Cityjem in Leedsom poškodovan navijač.

Tamkajšnja policija je zaprosila morebitne priče, naj se oglasijo, potem ko je moški v šestdesetih letih v nedeljo poročal, da ga je nekdo udaril pred stadionom Carrow Road. V žrtev, ki ima ureznino na bradi, naj bi nekdo vrgel tudi predmet.

Moškega v poznih najstniških letih so aretirali in odpeljali na zaslišanje. Zaradi suma napada na reševalca so na kraju dogodka aretirali še moškega, starega okoli 50 let. Oba ostajata v priporu. Policisti menijo, da je bil v incident vpleten še en moški, a ga za zdaj še iščejo.