Na SP šokiral Nemce in obtožil Neymarja, zdaj bo vodil Paragvaj

Kolumbijski nogometni strokovnjak Juan Carlos Osorio, ki je Mehiko na letošnjem svetovnem prvenstvu popeljal do osmine finala, kjer je izgubila proti Braziliji z 0:2, se je odločil za nov izziv. Osorio je postal selektor paragvajske nogometne reprezentance, katero bo po dveh spodrsljajih skušal znova pripeljati na mundial.

Juan Carlos Osorio, ki je vodil Mehiko med letoma 2015 in 2018, je že marca odklonil podaljšanje sodelovanja z mehiško nogometno zvezo, sodelovanje pa je dokončno razdrl konec julija. Mehika je z Osoriom na klopi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji v skupinskem delu premagala Nemčijo z 1:0 in Južno Korejo z 2:1, izgubila pa proti Švedski z 0:3.

Dobil je zanimive ponudbe za vodenje selekcij Kostarike, Južne Koreje in Egipta ter ponudbe klubov iz Brazilije in Mehike, a se je na koncu odločil za podpis štiriletne pogodbe s Paragvajem, ki se bo iztekla po koncu SP leta 2022 v Katarju.

V uvodni tekmi SP 2018 je presenetil branilce svetovnega naslova Nemce. Foto: Reuters

Paragvajci so se na SP leta 2010 v Južni Afriki prebili vse do četrtfinala, a se po največjem uspehu v zgodovini te južnoameriške države na naslednji dve prvenstvi leta 2014 v Braziliji in letos v Rusiji niso uvrstili.

Sedeminpetdesetletni Osorio je že bil trener v severnoameriški nogometni ligi MLS, vodil je Chicago Fire in New York Red Bulls, pred prevzemom Mehike pa je bil trener klubov v Kolumbiji, Mehiki in Braziliji.