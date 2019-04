Mesto Liverpool obeležilo obletnico tragedije na Hillsbroughu

Pred dvorano St. George v Liverpoolu so v spomin na žrtve prižgali 96 sveč, nad svečami, cvetjem in slikami umrlih pa so viseli transparenti, na katerih je pisalo Nikoli pozabljeni.

"Mesto je 30 let združeno z družinami žrtev, ki nas niso nikoli zapustile," je dejal župan mesta Joe Anderson, ki je položil spominski venec. Mesto je ob 15.06 uri, v času, ko se je v Sheffieldu začela tragedija, povsem utihnilo, meščani so svoje balkone okrasili z baloni in cvetjem, na civilnih stavbah so bile zastave izobešene na pol droga. Okrašena je bila tudi okolica Liverpoolovega stadiona Anfield.

V Sheffiledu je bil 15. aprila 1989 načrtovan nogometni praznik. Ob 15. uri naj bi se na stadionu Hillsborough začel pokalni polfinale med Liverpoolom in Nottingham Forrestom. Navijači so takrat dobili navodilo, naj bodo na stadionu vsaj 15 minut pred tekmo, a ko se je ta začela, so bili številni še vedno pred vrati.

Po prvem sodnikovem žvižgu pa se je začela tragedija, saj so navijači silili na objekt. Takratni vodja policijskega varovanja David Dunckenfield je ob tem sprejel usodno odločitev in odprl vsa vrata na stadion.

Več kot 3000 ljudi je dobesedno preplavilo eno od tribun, na kateri je bilo prostora le za dobro polovico in množica je navijače, ki so prišli pravočasno na stadion, pritisnila ob visoko ogrado.