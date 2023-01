Vzeli so mu nogomet, ki ga ima najraje. Tožil je in zmagal.

Manuel Gräfe, ki je veljal za enega od najbolj priljubljenih delivcev pravice v Nemčiji, je moral po lanski sezoni obesiti piščalko na klin, saj Nogometna zveza Nemčije (DFB) sodnikom nad 47 let ne dovoli več opravljati nalog. Gräfe je uspešno prestal vse fizične in druge teste, ki jih potrebuje sodnik za delo v prvi nemški ligi, kar nekaj igralcev in nogometnih delavcev pa je prosilo nemško zvezo naj naredi izjemo in sodniku omogoči nadaljnje sojenje.

Manuel Gräfe Foto: Guliver Image "Vzeli so mi to, kar najraje počnem. Moje telo je v dobri kondiciji in zlahka bi sodil še vsaj nekaj let. Z odločitvijo mi je zveza povzročila tudi znatno finančno škodo," je dejal 49-letni Gräfe, ki je na sodišču zahteval 190.000 evrov odškodnine.

Starostne omejitve nemška zveza nima zapisane v pravilnikih, ampak je to praksa, ki se uporablja že vrsto let. Zveza je ob tem sporočila, da bo razmislila o bolj liberalnem odnosu do starostne omejitve, piše nemška tiskovna agencija dpa.