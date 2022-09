Kaos v španski reprezentanci: kar 15 igralk zahteva odstop selektorja

Iz španske nogometne zveze (RFEF) so sporočili, da je 15 nogometašic odstopilo od igranja za reprezentanco zaradi nestrinjanja z delom selektorja in vpliva na njihovo "čustveno stanje in zdravje". Jorge Vilda bo ostal na mestu selektorja, čeprav je del ženske reprezentance želel njegov odstop, poročajo tuje tiskovne agencije.

Predsednik španske zveze Luis Rubiales selektorja še ni razrešil dela, čeprav je v začetku septembra že pozval k njegovi odstavitvi.

Iz zveze dodajajo, da je 15 igralk preko elektronske pošte na zvezo naslovilo enako sporočilo o odstopu, saj ne želijo igrati pod vodstvom Vilde, ki ima pogodbo do leta 2024. Vilda si je s Španijo sicer že zagotovil nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu.

Zveza je na odstop igralk, katerih imen ni razkrila, odgovorila tako, da omenjenih ne bodo več vpoklicali v reprezentanco, dokler nogometašice "ne bodo spoznale svojih napak in zmot".

Oster odziv vodstva

"Španska zveza ne bo dovolila, da bi igralke postavljale pod vprašaj kontinuiteto reprezentančnega trenerja in njegovega štaba, saj sprejemanje teh odločitev ni v njihovi pristojnosti," so pri RFEF zapisali v izjavi za javnost.

"V skladu z veljavno špansko zakonodajo je neudeležba na reprezentančnem zboru zelo resen prekršek in se lahko kaznuje z diskvalifikacijo od dveh do petih let," so še dodali pri zvezi.

V začetku septembra se je za en teden zavlekel tudi začetek španske ženske nogometne lige, saj so zaradi stavke sodnikov preložili prvi krog.