Futsal reprezentanca v kvalifikacijah za EP z Madžarsko, Črno goro in Norveško

Slovenska futsal reprezentanca je na današnjem žrebu v Nyonu na sedežu krovne zveze Uefe dobila tekmece glavnega dela kvalifikacij za prihajajoče evropsko prvenstvo. Slovenija bo igrala v skupini 4, ob njej pa še Madžarska, Črna gora in Norveška. Kvalifikacije se bodo začele decembra.

"Moram reči, da sem zadovoljen z žrebom. V drugem bobnu sem se želel ogniti Italiji in Češki, to se je zgodilo. Moramo biti zadovoljni. Ni izgovorov, gremo po uvrstitev na EP. Tega smo sposobni, to pa se tudi od nas pričakuje," je po žrebu za spletno stran zveze povedal selektor Tomislav Horvat.

Slovenija je v žreb vstopila kot ena od desetih nosilk, poleg nje so imele ta status še Portugalska, Španija, Kazahstan, Ukrajina, Hrvaška, Finska, Francija, Poljska in Srbija.

Na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo med 18. januarjem in 8. februarjem 2026, bo igralo 16 reprezentanc. Tekmovanje bosta gostili Litva in Latvija. V kvalifikacije se podaja 40 ekip (34 najboljših na Uefini lestvici in šest kvalifikantov, ki so bili uspešni v predkrogu), ki bodo glavnem delu kvalifikacij razdeljene v deset skupin s po štirimi ekipami.

Obenem so v Nyonu danes izžrebali tudi skupine kvalifikacij za sploh prvo svetovno prvenstvo članic, ki ga bodo leta 2025 gostili Filipini. Slovenija bo kvalifikacije začela v skupini 4, ob njej so še gostiteljica Moldavija, Finska in Anglija.

"Zadovoljen sem z žrebom: ognili smo se najtežjim tekmicam in najmočnejšim ekipam. Iz prvega bobna smo kljub temu dobili super močno Finsko, ostali dve reprezentanci, Moldavija in Anglija, sta bolj neznanka. Sem pa prepričan, da sta to reprezentanci, s katerima lahko igramo," je žreb ocenil selektor Drago Adamič.

Evropski del kvalifikacij se bo začel oktobra z glavnim krogom, v katerem bo tekmovanje začelo 23 reprezentanc v obliki turnirjev. Šest prvakov skupin se bo uvrstilo v elitni del kvalifikacij, kjer sta že Portugalska in Španija. Osem ekip bodo nato razdelil v dve skupini po štiri. Po dve najboljši iz vsake skupine, skupno štiri ekipe iz Evrope, se bosta uvrstili na SP, kjer bo igralo 16 ekip.

* žreb skupin glavnega dela kvalifikacij za moški EP:

skupina 1: Ukrajina, Romunija, Nemčija, Ciper

skupina 2: Finska, Italija, Belorusija, Malta

skupina 3: Poljska, Slovaška, Moldavija, Turčija

skupina 4: Slovenija, Madžarska, Črna gora, Norveška

skupina 5: Hrvaška, Azerbajdžan, Švedska, Grčija

skupina 6: Kazahstan, Armenija, Danska, Albanija

skupina 7: Portugalska, Nizozemska, Severna Makedonija, Andora

skupina 8: Španija, Bosna in Hercegovina, Anglija, Švica

skupina 9: Srbija, Češka, Belgija, Avstrija

skupina 10: Francija, Gruzija, Kosovo, Bolgarija