Dugarryju počil film: "Če ima Griezmann težave z Messijem, naj mu prilepi klofuto"

Danes 48-letni Christophe Dugarry, ki je z galskimi petelini leta 1998 osvojil naslov svetovnega prvaka, leta 2000 pa še evropskega, se je v oddaji na radiu RMC Sport razjezil zaradi statusa Antoina Griezmanna v Barceloni. Tam 29-letni francoski as ne dobiva pravih priložnosti, nazadnje na tekmi z Atleticom je v igro vstopil šele v izdihljajih srečanja, za to pa naj bi bilo po mnenju Dugarryja kriva slaba kemija z Lionelom Messijem.

"Česa se boji Griezmann? Dečka, ki v višino meri meter in pol ter je napol avtističen?" je izbruhnil Dugarry. "Že celo leto poudarjam, da ima problem z Messijem. V nekem trenutku bo moral pokazati mora jajca in mu preprosto prilepiti klofuto," je še vrelo iz Francoza.

Ni trajalo dolgo, ko se je na družbenih omrežjih vsul plaz kritik na Dugarryja in njegove neprimerne izjave, s katerimi je užalil ne le Messija, šestkratnega dobitnika zlate žoge, pač pa tudi avtiste.

Dugarry je že na turneji opravičevanja, na družbenih omrežjih je zapisal, da ni želel žaliti avtističnih ljudi, prav tako mu je žal za "preostre besede, ki so letele na Messija," ob opravičilih pa je začel napad še na trenerja Barcelona Quiqueja Setiena, ki ga je označil za "prijaznega človeka, a popolnoma nesposobnega trenerja".

Španska liga se bo končala za zaprtimi vrati

Španska ministrica za šport, Irene Lozano, in predsednik španskega nogometnega prvenstva la liga, Javier Tebas, sta dejala, da se navijači v letošnji sezoni še ne bodo vrnili na stadione. Želijo si namreč omejiti možnosti širjenja novega koronavirusa.

"Najbolj varno je, da se sezona konča brez gledalcev. Nogomet privabi maso ljudi, to ni kot gledališče. Na tekmi za zaprtimi vrati je na koncu okoli 250 ljudi, na stadionu, ki bi bil zapolnjen le do tretjine, pa bi se lahko zbralo tudi 30 tisoč ljudi," je po poročanju L'Equipe dejala ministrica Lozano.

Pretekli mesec je Tebas dejal, da obstaja možnost, da se bodo navijači vrnili še letos, a si je hitro premislil. "Trenutno vrnitev navijačev na stadione ne predstavlja prioritete za la ligo. Velika težava so množice znotraj in posebno zunaj stadionov. Z asturijskim derbijem (med Sporting Gijonom in Real Oviedom v drugi španski ligi, op. STA), ko se je pred stadionom zbralo več kot dva tisoč ljudi, smo imeli veliko težav," je dejal Tebas.

Do konca španskega prvenstva ostaja pet krogov. STA