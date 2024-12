Angleški nogometni sodnik David Coote, ki je zadnje čase polnil medije zaradi neprimernega obnašanja, je izgubil službo in tako ne bo več sodil v Premier League in na tekmovanjih pod okriljem organa, odgovornega za sojenje tekem v angleškem poklicnem nogometnem združenju.

Angleški mediji poročajo, da je po preiskavi angleške nogometne zveze (FA) organ, odgovoren za sojenje tekem v angleškem poklicnem nogometnem združenju (PGMOL), danes prekinil pogodbo s sodnikom iz Premier League Davidom Cootom. 42-letnik je bil sicer pretekli mesec suspendiran zaradi več obtožb o njegovem neprofesionalnem ravnanju na in ob zelenicah.

Novembra je v javnost prišel posnetek, na katerem 42-letnik žaljivo govori o nekdanjem trenerju Liverpoola Jürgenu Kloppu, Coota so preiskovali tudi zaradi domnevnega dogovora o rumenem kartonu na drugoligaški tekmi, prav tako pa je prah dvignil videoposnetek, ki ga je objavil časnik Sun in naj bi prikazoval Coota, kako med letošnjim evropskim prvenstvom v Nemčiji, kjer je sodil, užival bel prah.

"Ugotovljeno je bilo, da njegova dejanja resno kršijo določbe njegove pogodbe o zaposlitvi." Foto: Guliverimage

Resno kršenje določb pogodbe o zaposlitvi

Danes je PGMOL sporočil, da so z njim prekinili sodelovanje: "Po koncu temeljite preiskave ravnanja Davida Coota je bila njegova zaposlitev pri PGMOL danes prekinjena s takojšnjim učinkom. Ugotovljeno je bilo, da njegova dejanja resno kršijo določbe njegove pogodbe o zaposlitvi," so med drugim zapisali pri PGMOL. Kot poroča Guardian, ima Coote pravico do pritožbe na sklep o prekinitvi delovnega razmerja.

Preiskavi, vezani na Angleževo obnašanje, je sprožila tudi Uefa.