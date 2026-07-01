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Avtor:
STA

Sreda,
1. 7. 2026,
12.04

Osveženo pred

16 minut

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Natisni članek
Marseille Bruno Genesio nogomet

Sreda, 1. 7. 2026, 12.04

16 minut

Trenerska menjava

Bruno Genesio je novi trener Marseilla

Avtor:
STA

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Bruno Genesio | Bruno Genesio je novi trener Marseilla. | Foto Reuters

Bruno Genesio je novi trener Marseilla.

Foto: Reuters

Francoski nogometni prvoligaš Olympique Marseille je potrdil, da je za novega trenerja članske ekipe imenoval Bruna Genesia. Gre za nekdanjega stratega med drugim Lyona, Lilla in Rennesa.

Devetinpetdesetletni Genesio bo nasledil Habiba Beyeja, čigar odhod je Marseille napovedal v torek po samo štirih mesecih na čelu kluba.

"Z odločitvijo, da se pridruži Marseillu, Bruno Genesio dokazuje svojo predanost klubskemu projektu in ambicijo, da zgradi ekipo, ki se bo lahko uveljavila kot vodilna sila v francoskem in evropskem nogometu," so zapisali pri Marseillu.

Genesio bo vodil svoj četrti klub iz elitne francoske lige po Lyonu (2015-2019), Rennesu (2021-2023) in Lillu (2024-2026). Med letoma 2019 in 2021 je vodil še kitajski Guoan iz Pekinga.

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