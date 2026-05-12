Na pot čez veliko lužo se bo odpravila še ena slovenska košarkarica. Za igranje v študentski ameriški košarki se je odločila tudi Tjaša Turnšek, so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Turnšek bo okrepila zasedbo univerze Iowa State.

Mlada slovenska reprezentantka, ki je za slovensko reprezentanco debitirala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027 in doslej zbrala šest uradnih nastopov, je v letošnji sezoni prvič zaigrala v tujini.

Iz Rogaške Slatine se je preselila v litovsko Klaipedo in bila kljub mladosti, v soboto bo praznovala 19. rojstni dan, med najboljšimi posameznicami ekipe.

V državnem prvenstvu je v povprečju igrala 25 minut na tekmo ter dosegala po 13,7 točk, 6,7 skoka in 2,2 podaji. V baltski ligi je na parketu prebila še slabo minuto več ter na tekmi povprečno prispevala 10,7 točke, 6,8 skoka in 2,8 podaje.

V ameriški univerzitetni košarka igrajo tudi Ajša Sivka, Ivona Ščekić, Sara Sambolić in Lea Bartelme.

Tudi Teja Oblak se seli čez lužo. Foto: Osebni arhiv V Severni Ameriki se je začela 30. sezona ženske profesionalne lige WNBA. Letos bosta v najmočnejši ligi na delu dve slovenski reprezentantki. Krstno sezono v ZDA pričakuje Teja Oblak, ki smo jo pred dnevi gostili v Sobotnem intervjuju. Za Portland, ki je v uvodu s 83:98 doživel poraz proti Chicagu, zaradi poškodbe mišice še ni zaigrala. A se je v zadnjih dneh soigralkam že priključila na treningu in predvidoma naj bi bila nared čez dva tedna.

V novem okolju se je že na prvi tekmi odlično znašla Jessica Shapard, ki je Minnesoto zamenjala za Dallas. Ob uvodni zmagi 107:104 na gostovanju pri Indiani je na parketu prebila 32 minut in bila blizu trojnemu dvojčku. Zabeležila je namreč 13 točk, devet skokov in devet podaj.

Tostran Atlantika pa je kot zadnja sezono pod evropskimi klubskimi koši končala Zala Friškovec. Po osvojenem pokalnem naslovu se Sopron veseli še bronastih medalj v državnem prvenstvu. V boju za tretje mestu je še drugič, tokrat na gostovanju s 73:52 ugnal TFSE.

Slovenska reprezentantka je na zadnji tekmi nove uspešne sezone igrala slabih 25 minut ter zbrala sedem točk, tri skoke in šest podaj.

