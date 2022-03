Neugodno: dvakratna olimpijska prvakinja ostaja v moskovskem priporu

V začetku meseca je tiskovna agencija Interfax poročala, da je ruska carina ob pregledu prtljage košarkarice odkrila hašiševo olje in različne pripomočke za uporabo. Grinerjevo so nato varnostni organi priprli in sprožili preiskavo. Po ruski zakonodaji ji grozi pet do deset let zapora.

Po poročanju agencij košarkarica vsaj zaenkrat ni zaprosila za pomoč ameriškega veleposlaništva.

Uradno ruska carina imena osumljenke v svojih poročilih sicer ni omenila, a so ruski mediji poročali, da gre za Grinerjevo.

Enaintridesetletnica vse od leta 2015 igra za UMMC Jekaterinburg. S to rusko ekipo je kar štirikrat osvojila tudi evroligo.