"Če si pri Lakersih, si na vsaki tekmi potisnjen ob zid"

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 18.00
Liga NBA, končnica, 11. maj
Luka Dončić na klopi, morda na zadnji tekmi sezone in zadnji LeBrona Jamesa
Los Angeles Lakers bodo brez Luke Dončića ob 4.30 zjutraj skušali podaljšati svojo sezono. V drugem krogu končnice proti branilcem naslova, Oklahoma City Thunderju, zaostajajo z 0:3 v zmagah. Trener J. J. Redick je odločen, da jim bo to uspelo, kar bi pomenilo peto tekmo manj kot 24 ur pozneje. Ta bi bila namreč v Oklahoma Cityju že v noči na sredo.
Luka Dončić nemočno tekme spremlja s klopi. LeBron James je svoj četrti in zadnji naslov prvaka lige NBA osvojil leta 2020 z Los Angeles Lakersi. To je bil za ekipo iz Kalifornije že 19. naslov. Jezerniki do svojega 20. v tej sezoni očitno še ne bodo prišli. V drugi sezoni z Luko Dončićem kot nosilcem igre so na pragu izpada v drugem krogu končnice. Prebili so se sicer dlje kot lani, ko jih je s 4:1 že v prvem krogu izločila Minnesota Timberwolves.
Letos so kljub Dončićevi odsotnosti v prvem krogu premagali Houston Rocketse (4:2). A zdaj proti aktualnim prvakom Oklahomi City Thunderju nimajo pravih možnosti. Ti imajo toliko dobrih košarkarjev, da jih je težko zaustaviti. Če že omejiš kakšnega od njih (prvi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander je dal Lakersom zanj skromnih 18, 22 in 23 točk), pa v ospredje stopi drugi (na prejšnji tekmi Ajay Mitchell s 24 točkami). Na zadnjih desetih tekmah so v povprečju dosegli 119 točk. Lakersom so jih na drugi tekmi nasuli 125, na tretji pa 131.
Shai Gilgeous-Alexander, lanski MVP, niti ne dosega svojega sezonskega povprečja, pa Oklahoma vseeno gladko zmaguje.
J. J. Redick "Če si pri Lakersih, imaš občutek, da si na vsaki tekmi potisnjen ob zid," je slikovito težak položaj, v katerem so Los Angeles Lakers, opisal trener J. J. Redick. Še nobena ekipa v zgodovini lige NBA ni preobrnila zaostanka z 0:3. Izogniti se bodo skušali vsaj tako imenovani metli, izpadu z 0:3. "Celotna sezona nas je pripravila na položaj, v katerem smo. V zahodni konferenci se neprestano soočaš z izjemnimi košarkarskimi ekipami."
Oklahoma je že v prvem krogu končnice napredovala s 4:0 v zmagah, ko je pometla s Phoenix Sunse. Tekma v noči na torek bi bila tako lahko zadnja za Lakerse v tej sezoni. Morda tudi zadnja za LeBrona Jamesa v karieri ali pa vsaj zadnja v dresu Lakersov. To bi obenem pomenilo, da bi Dončić v letošnji končnici ostal brez enega samega nastopa.
Liga NBA, končnica, 11. maj:
Pari drugega kroga končnice:
Zahod:
San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /2:2/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /3:0/
Vzhod:
New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /4:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:1/
/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1
Rezultati prvega kroga končnice:
Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/
Vzhod:
Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/