"Če si pri Lakersih, si na vsaki tekmi potisnjen ob zid"

Los Angeles Lakers bodo brez Luke Dončića ob 4.30 zjutraj skušali podaljšati svojo sezono. V drugem krogu končnice proti branilcem naslova, Oklahoma City Thunderju, zaostajajo z 0:3 v zmagah. Trener J. J. Redick je odločen, da jim bo to uspelo, kar bi pomenilo peto tekmo manj kot 24 ur pozneje. Ta bi bila namreč v Oklahoma Cityju že v noči na sredo.

Luka Dončić nemočno tekme spremlja s klopi. Foto: Guliverimage LeBron James je svoj četrti in zadnji naslov prvaka lige NBA osvojil leta 2020 z Los Angeles Lakersi. To je bil za ekipo iz Kalifornije že 19. naslov. Jezerniki do svojega 20. v tej sezoni očitno še ne bodo prišli. V drugi sezoni z Luko Dončićem kot nosilcem igre so na pragu izpada v drugem krogu končnice. Prebili so se sicer dlje kot lani, ko jih je s 4:1 že v prvem krogu izločila Minnesota Timberwolves.

Letos so kljub Dončićevi odsotnosti v prvem krogu premagali Houston Rocketse (4:2). A zdaj proti aktualnim prvakom Oklahomi City Thunderju nimajo pravih možnosti. Ti imajo toliko dobrih košarkarjev, da jih je težko zaustaviti. Če že omejiš kakšnega od njih (prvi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander je dal Lakersom zanj skromnih 18, 22 in 23 točk), pa v ospredje stopi drugi (na prejšnji tekmi Ajay Mitchell s 24 točkami). Na zadnjih desetih tekmah so v povprečju dosegli 119 točk. Lakersom so jih na drugi tekmi nasuli 125, na tretji pa 131.

Shai Gilgeous-Alexander, lanski MVP, niti ne dosega svojega sezonskega povprečja, pa Oklahoma vseeno gladko zmaguje. Foto: Guliverimage

J. J. Redick Foto: Guliverimage "Če si pri Lakersih, imaš občutek, da si na vsaki tekmi potisnjen ob zid," je slikovito težak položaj, v katerem so Los Angeles Lakers, opisal trener J. J. Redick. Še nobena ekipa v zgodovini lige NBA ni preobrnila zaostanka z 0:3. Izogniti se bodo skušali vsaj tako imenovani metli, izpadu z 0:3. "Celotna sezona nas je pripravila na položaj, v katerem smo. V zahodni konferenci se neprestano soočaš z izjemnimi košarkarskimi ekipami."

Oklahoma je že v prvem krogu končnice napredovala s 4:0 v zmagah, ko je pometla s Phoenix Sunse. Tekma v noči na torek bi bila tako lahko zadnja za Lakerse v tej sezoni. Morda tudi zadnja za LeBrona Jamesa v karieri ali pa vsaj zadnja v dresu Lakersov. To bi obenem pomenilo, da bi Dončić v letošnji končnici ostal brez enega samega nastopa.

