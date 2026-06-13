Še malo, pa bi bilo lahko vsega konec! Če bodo košarkarji New Yorka v noči na nedeljo v finalni seriji lige NBA še tretjič zapored zmagali v San Antoniu, bo v mestu, ki nikoli ne spi, sledila nora zabava. New York na prvaka lige NBA čaka že vse od leta 1973. Ob 2.30 po slovenskem času se torej začenja spektakularni spopad, na katerem si Victor Wembanyama in druščina ne smejo privoščiti neuspeha, Jalen Brunson, nekdanji soigralec in velik prijatelj slovenskega asa Luke Dončića, pa ima priložnost, da skupaj s Kratkohlačniki izkoristi že prvo zaključno žogico in s tem uresniči otroške sanje. Ni malo privržencev Mavericksov, ki so prepričani, da predstavlja odhod Brunsona največjo napako Dallasa v Dončićevem obdobju!

San Antonio Spurs - New York Knicks /1:3/

V zadnjih tednih se na naslovnicah ameriških športnih medijev pojavljata zlasti dve osebi. To sta Jalen Brunson in Victor Wembanyama, največja zvezdnika New Yorka in San Antonia. Oba lovita svoj prvi naslov v ligi NBA, za zdaj pa kaže bistveno bolje Američanu, saj francoski orjak s Spursi zaostajata že z zelo nevarnih in nehvaležnih 1:3.

Jalen Brunson je z New Yorkom oddaljen le še eno zmago od prvega naslova v ligi NBA. Foto: Guliverimage

Tako se z naslovom že malodane spogleduje Brunson, ki ga odlično poznajo tudi ljubitelji košarke v Sloveniji, saj je pred leti v Dallasu sodeloval z Luko Dončićem. Tako je bilo do leta 2022, nato pa ga je uspel Dallas s politiko, ki se je pozneje izkazala za zgrešeno, izgubiti. Brunson je takrat vse bolj užival v igri in delu s slovenskim asom, s katerim sta zgradila tesno prijateljstvo.

Luka Doncic just gave the bird to Jalen Brunson in their postgame dap up.



Mavericks fans are heartbroken seeing this 💔 pic.twitter.com/Caeh4F6ka7 — SM Highlights (@SMHighlights1) February 2, 2026

Še vedno ga negujeta, kar je vidno na dvobojih, ko se srečata kot tekmeca. Prijateljski odnos znata začiniti z obojestranskim spoštovanjem in šaljivimi vložki, ki jih ne manjka na svetovnem spletu. Nostalgični navijači Dallasa si lahko tako s težkim srcem zgolj domišljajo, kam vse bi se lahko povzpeli Mavericksi, če bi Dončić in Brunson ostala v teksaškem velemestu vse do danes. Vse več je celo takšnih, ki prehiter odhod Brunsona ocenjujejo kot največjo napako Dallasa v Dončićevem obdobju.

Jalen Brunson in Luka Dončić sta v ligi NBA debitirala v sezoni 2018/19 v dresu Dallasa. Foto: Getty Images

Od druge violine Dallasa do kralja New Yorka

Dončić je svoj vrhunec, kar se tiče lige NBA, za zdaj doživel leta 2024, ko je z Dallasom izgubil v velikem finalu proti Bostonu. Brunson je bil takrat že v New Yorku, s katerim pa mu največji met uspeva prav v tej sezoni. Po neverjetnem razpletu na četrti tekmi finalne serije, ko je San Antonio še v tretji četrtini v kultni dvorani Madison Square Garden vodil kar za 29 točk, a je nato sledil epski preobrat Knicksov (107:106), potrebuje New York za uresničenje sanjskega dosežka, prvega naslova po letu 1973, le še eno zmago. V ZDA vlada ogromno zanimanje za letošnji finale, ki je najbolj gledan, kar se tiče televizijskih ogledov, po letu 1998.

Victor Wembanyama potrebuje s Spursi tri zaporedne zmage, če želi osvojiti naslov. Foto: Reuters

Ob skupnem vodstvu v zmagah s 3:1 si je New York zagotovil kar tri zaključne žogice. Prvo bo skušal izkoristiti že v noči na nedeljo na gostovanju v San Antoniu. Ravno v zvezni deželi Teksas, kjer si je Brunson sprva utiral pot med zvezdnike lige NBA in z Dončićem že izstopal do te mere, da sta v sezoni 2021/22 s skupnimi močmi popeljala sicer dokaj povprečno sestavljeno zasedbo do konferenčnega finala.

Štiri leta pozneje je drugače, zdaj je Brunson nesporni kralj New Yorka in že eden najboljših igralcev lige NBA. Postal je tako priljubljen kot je bil nekoč Frank Sinatra. Na zadnji tekmi je dosegel 36 točk in dodal sedem asistenc. Mejo 30 točk je presegel kar na treh finalnih srečanjih.

Fox še verjame v preobrat in naslov prvaka

Čeprav na drugi strani velike luže že poteka svetovno prvenstvo v nogometu, tuji novinarji in nogometni navdušenci, ki so se v ZDA odpravili iz Evrope, vedo povedati, kako se na ameriških tleh športni pogovori bolj ali manj sučejo okrog tega, ali bo Knicksom uspelo po 53 sušnih letih zavzeti prestol lige NBA. To je športna tema št. 1. To velja zlasti za New York, kjer vlada košarkarska evforija. Knicksi so bili nazadnje pred tem v finalu leta 1999.

MASSIVE GAME 5 TONIGHT 🍿



Jalen Brunson (36 PTS) and OG Anunoby (33 PTS, 19 in 2H, game-winner) propelled New York to the largest comeback in NBA Finals history (29 points) in Game 4 to take a 3-1 lead.



As the series shifts back to San Antonio, will the Spurs force a Game 6 or… pic.twitter.com/Mu7v1Y7YwE — NBA (@NBA) June 13, 2026

Spursi so v finalni seriji zmagali le enkrat (1:3), na dveh tekmah pa premagali samega sebe. Na drugi in četrti tekmi so bili za las prekratki. Čeprav so imeli takrat že vse v svojih rokah, so v zadnjih sekundah nespametno zapravili prednost.

"Še vedno verjamemo v to, da lahko postanemo prvaki. A zanima nas le vsaka naslednja tekma. Na to ne gledamo tako, kot da potrebujemo tri zmage. Potrebujemo najprej zmago na sobotni tekmi, nato pa bomo dobili priložnost, da lahko odigramo še nasledno tekmo,'' pred peto tekmo, na kateri bi New York v primeru zmage že postal prvak, izpostavlja De'Aaron Fox, ki je bil na zadnji tekmi proglašen za grešnega kozla Spursov, ko mu je junak New Yorka OG Anunoby v najbolj neprimernem trenutku za goste iz Teksasa prilepil blokado.

Takšen podvig je uspel le LeBronovim San Antoniu je lahko v slabo tolažbo podatek, da je v zgodovini finalnih srečanj lige NBA uspelo zaostanek z 1:3 v zmagah nadoknaditi le eni ekipi. To je pred desetimi leti uspelo Clevelandu, ki je takrat na krilih LeBrona Jamesa premagal Golden State, ki je takrat v rednem delu dobil kar 73 tekem.

Liga NBA, peta tekma finala, 13. junij

Finale lige NBA: San Antonio Spurs (2) – New York Knicks (3) /1:3/ / / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

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