Sobota, 9. 5. 2026, 11.10
Goran Dragić v družbi izbranke in prijateljev proslavil poseben mejnik
Nekdanji slovenski košarkar Goran Dragić je v sredo dopolnil 40 let, konec tedna pa z bližnjimi in prijatelji bučno proslavil vstop v novo desetletje.
Kot je razvidno iz fotografij in videoposnetkov na družabnih omrežjih je nekdanji slovenski as v Miamiju, kjer si je ustvaril življenje po koncu kariere, bučno proslavil 40 let v družbi prijateljev in izbranke Greice Murphy.
40-letnega Dragića je ob posebnem jubileju z obiskom presenetil tudi brat Zoran.
