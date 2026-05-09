Goran Dragić v družbi izbranke in prijateljev proslavil poseben mejnik

Nekdanji slovenski košarkar Goran Dragić je v sredo dopolnil 40 let, konec tedna pa z bližnjimi in prijatelji bučno proslavil vstop v novo desetletje.

Kot je razvidno iz fotografij in videoposnetkov na družabnih omrežjih je nekdanji slovenski as v Miamiju, kjer si je ustvaril življenje po koncu kariere, bučno proslavil 40 let v družbi prijateljev in izbranke Greice Murphy.

40-letnega Dragića je ob posebnem jubileju z obiskom presenetil tudi brat Zoran.

Foto: Instagram

