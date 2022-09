Američanke z rekordom v finalu SP v košarki, za naslov s Kitajsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarice ZDA so se prve uvrstile v nedeljski finale svetovnega prvenstva v Avstraliji. V polfinalu v Sydneyju so premagale Kanado kar s 83:43 za največjo razliko v polfinalih prvenstev. V finalu bodo igrale s Kitajsko, ki je z 61:59 ugnala gostiteljico Avstralijo.

Košarkarice ZDA so 29. zaporedoma dobile tekmo na SP, zadnji poraz so doživele leta 2006, ko so bile od njih boljše Rusinje. Kanada je dosegla najmanj točk v zgodovini polfinalnih tekem SP, pred tem je imela neslavni rekord Južna Koreja, ki je leta 2002 proti Rusiji zbrala 53 košev.

Za branilke naslova, ki v povprečju na tem turnirju dosegajo 101 točko, je Brianna Stewart vpisala 17 točk in osem skokov, Aija Wilson pa 15 košev in 12 skokov.

V nedeljo se bodo za zlato pomerile ZDA in Kitajska, pred tem bo tekma za tretje mesto med Kanado in Avstralijo.