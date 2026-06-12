Aleš Pipan se vrača v Maribor

Slovenski košarkarski trener Aleš Pipan, za katerim je vrsta trenerskih zadolžitev doma in v tujini, se bo pri 67 letih starosti preizkusil z novim izzivom. Pipan je bil imenovan za novega glavnega trenerja članskega moštva Maribora Branika, so sporočili iz štajerskega moštva. Mariborčani trenutno igrajo v tretji ligi.

Pipan se po treh desetletjih vrača v Maribor, kjer je začel uspešno trenersko kariero.

Pipan je ekipo Branika, takrat Satexa, vodil med januarjem 1994 in marcem 1996. V tistem času je ekipo popeljal do polfinala državnega prvenstva in v tekmovanje za evropski pokal Radivoja Koraća.

Po odhodu iz Maribora je v bogati trenerski karieri vodil Pivovarno Laško in se prebil do evrolige, prav tako se je s Krko v uvrstil v prestižno evropsko klubsko tekmovanje.

Bil je prvi selektor, ki je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo. To je bilo leta 2006. S Slovenijo se je dvakrat uvrstil v četrtfinale evropskega prvenstva. Vodil je še reprezentanci Poljske (2010-2013) in Severne Makedonije (2013), bil je trener ljubljanske Olimpije, ekipo Zadra pa je vrnil med najboljše klube v regionalni ligi Aba.

Z Anwilom je osvojil poljski pokal, z MZT Skopje pa bil dvakrat makedonski prvak. Bil je še trener Šentjurja in Laškega, nazadnje pa je bil za krmilom kosovskega ligaša Golden Eagle Ylli iz Suve Reke.

Gre za trenerja, pod katerega taktirko so zrasli številni slovenski košarkarski asi.

"Veseli nas, da bo s svojim znanjem, izkušnjami in vizijo pomagal pri nadaljnjem razvoju mariborske košarke," so ob tem zapisali pri Mariboru.

Pipan bo s treningi v mariborski dvorani Lukna pričel prihodnji teden.

Pipan je blestel že kot košarkar v dresih Celja, Olimpije in Šoštanja, zbral pa je tudi 13 nastopov za jugoslovansko reprezentanco.

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